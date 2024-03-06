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Teknoloji

Google Haritalara yeni özellik eklendi! Mekanların girişlerini gösterecek

Google Haritalar'a küçük ama önemli bir özellik ekleniyor. Şuan için test aşamasında olan özellik ile bina ve mekanların girişleri harita üzerinde görülebilecek.

14:48 - 6/03/2024 Çarşamba
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Google Haritalara yeni özellik eklendi! Mekanların girişlerini gösterecek
Google Haritalara yeni özellik eklendi! Mekanların girişlerini gösterecek
Google Haritalar, kullanıma sunulduğundan bu yana birçok özellik eklenerek gelişti. Ancak uygulama, basit ama önemli bir özellikten yoksundu: Bir binanın veya mekanın giriş kapıları. Bundan dolayı Google Haritalar, mekanın girişinin olmadığı tarafa kullanıcıları yönlendirebiliyordu. Google, nihayet bu özelliği uygulamaya getiriyor.
Android Police'in haberine göre, Android kullanıcları için Google Haritalar uygulamasının 11.17.0101 sürümünde, Almanya ve ABD'de bazı bölgelerde bu özellik kullanıma sunulmuş durumda. Mekanların girişleri harita üzerinde yeşil çerçeveli beyaz bir daire sembolüyle gösteriliyor. Ayrıca bu simgeye dokunulduğunda bina veya mekan kırmızı renge bürünerek ön plana çıkıyor ve konumu diğer yerlerden ayırt etmek kolaylaşıyor.





#Google Haritalar
#Teknoloji
#Google
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