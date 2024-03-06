Google Haritalara yeni özellik eklendi! Mekanların girişlerini gösterecek

Google Haritalar, kullanıma sunulduğundan bu yana birçok özellik eklenerek gelişti. Ancak uygulama, basit ama önemli bir özellikten yoksundu: Bir binanın veya mekanın giriş kapıları. Bundan dolayı Google Haritalar, mekanın girişinin olmadığı tarafa kullanıcıları yönlendirebiliyordu. Google, nihayet bu özelliği uygulamaya getiriyor.