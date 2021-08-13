Google kullanıcı verilerini satan bir konum izleme şirketini yasakladı

Google, Android kullanıcılarının konum verilerini elde eden ve satan SafeGraph'ı yasakladı. Şirketin yazılım geliştirme kitini kullanan Android geliştiricilerine; SafeGraph'ın konum toplama araçlarını uygulamalarından kaldırmalarını veya Play Store'dan olası bir çıkarmayla karşılaştırmaları için 7 gün süre verildi.

SafeGraph'ın elde ettiği verilerin bir kısmı, SDK'dan yararlanan uygulamalardandı. Pek çok kişi şirketlerin verilerini nasıl kullandığının farkında olmasa da, uygulamalar kullanıcı konumlarını takip edebiliyor.

Şirketin, kullanıcı konum verilerini ödeme yapan hemen herkese sattığı özellikle belirtiliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin SafeGraph'ın müşterileri arasında olduğu da söyleniyor.

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