Google reklamında KKTC çelişkisi: Twitter'da var YouTube'da yok

Arama motoru Google, Birleşik Krallık hesabından 'The more we learn, the closer we get (Ne kadar çok öğrenirsek, o kadar yaklaşırız)' başlıklı yeni reklamını yayınladı.

İlk olarak Twitter'a yüklenen bir dakikalık reklamın 20'nci saniyelerinde arka planda KKTC bayrağına yer verildiği görüldü.

Aynı reklam YouTube'a bayraksız yüklendi

Reklam, 'Google'ın KKTC'yi tanıdığı' şeklindeki yorumlara neden olsa da durumun YouTube'a aynı şekilde yansımadığı ortaya çıktı.

Aynı reklamın YouTube'daki versiyonunda bayrağın olmaması dikkat çekti.

KKTC'yi resmi adıyla koronavirüs haritasına eklemişti

Öte yandan Google, geçen yıl koronavirüs salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmi adıyla eklemişti.