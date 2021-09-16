Teknoloji Google reklamında KKTC çelişkisi Twitterda var YouTubeda yok
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Google reklamında KKTC çelişkisi: Twitter'da var YouTube'da yok

Google, Birleşik Krallık hesabından yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filminin Twitter'da yayınlanan versiyonunda arka planda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağına yer verildi. Ancak aynı reklamın YouTube'da KKTC bayrağı olmadan paylaşılması dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google reklamında KKTC çelişkisi: Twitterda var YouTubeda yok
Google Twitter reklamı - Google YouTube reklamı

Arama motoru Google, Birleşik Krallık hesabından 'The more we learn, the closer we get (Ne kadar çok öğrenirsek, o kadar yaklaşırız)' başlıklı yeni reklamını yayınladı.

İlk olarak Twitter'a yüklenen bir dakikalık reklamın 20'nci saniyelerinde arka planda KKTC bayrağına yer verildiği görüldü.

Aynı reklam YouTube'a bayraksız yüklendi

Reklam, 'Google'ın KKTC'yi tanıdığı' şeklindeki yorumlara neden olsa da durumun YouTube'a aynı şekilde yansımadığı ortaya çıktı.

Aynı reklamın YouTube'daki versiyonunda bayrağın olmaması dikkat çekti.

Google reklamında KKTC çelişkisi: Twitter'da var YouTube'da yok
OYNAT 00:21
Google reklamında KKTC çelişkisi: Twitter'da var YouTube'da yok
Google, Birleşik Krallık hesabından yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filminin Twitter'da yayınlanan versiyonunda arka planda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağına yer verildi. Ancak aynı reklamın YouTube'da KKTC bayrağı olmadan paylaşılması dikkat çekti.

KKTC'yi resmi adıyla koronavirüs haritasına eklemişti

Öte yandan Google, geçen yıl koronavirüs salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmi adıyla eklemişti.

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