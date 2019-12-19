Teknoloji Googledan erişim kesintisi açıklaması Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz
SOSYAL MEDYA

Google'dan erişim kesintisi açıklaması: Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz

Google Cloud Platformundan, Türkiye'deki kullanıcıların kendi servislerine erişim sorunu yaşamasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bulgaristan'daki ağ üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eş zamanlı fiber kesintisi sorunu, bu bölgede yaşanan kesintiden etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye saati ile 13.36 itibarıyla tamamen çözüldü. Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Google'dan yapılan açıklamada, "Bulgaristan'daki ağ üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eş zamanlı fiber kesintisi sorunu, bu bölgede yaşanan kesintiden etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye saati ile 13.36 itibarıyla tamamen çözüldü." ifadesine yer verildi.

Google Cloud Platformundan, Türkiye'deki kullanıcıların kendi servislerine erişim sorunu yaşamasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bulgaristan'daki ağ üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eş zamanlı fiber kesintisi sorununun, bu bölgede yaşanan kesintiden etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye saati ile 13.36 itibarıyla tamamen çözüldüğü bildirildi.

"Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz"

  • Söz konusu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktası üzerinden erişen kullanıcıların servislere ulaşamadığı kaydedilen açıklamada, "Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız." ifadesine yer verildi.

Google, Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çöktü: Resmi açıklama geldi
TEKNOLOJİ
Google, Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çöktü: Resmi açıklama geldi
100 metreye ulaştı

100 metreye ulaştı

Dünyanın en büyükleri arasına girecek.
İstinaf cezalarını onadı

İstinaf cezalarını onadı

​25 Aralık darbeye teşebbüs davasında karar.
Şehir Üniversitesi devredildi

Şehir Üniversitesi devredildi

​YÖK, faaliyet iznini de geçici olarak durdurdu.
İstanbullu tarifi

İstanbullu tarifi

"Kadıköy'de oturup Süleymaniye'yi bilmeyen İstanbullu olamaz."
Haberleri yalanladı

Haberleri yalanladı

​Rusya lideri Putin'den Hafter açıklaması.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.

'Libya Türkiye'den asker isteyecek'

'Libya Türkiye'den asker isteyecek'

​Ulusal Hükümet'e yakın medya kuruluşu 'son dakika' olarak geçti.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende olay

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende olay

Pankartla yaka paça sahneden indirildi.

YouTube'u bir de böyle dinleyin

YouTube'u bir de böyle dinleyin

​Erem Şentürk çifte standardı ve sansür uygulamasını anlattı.
Balina kusmuğu operasyonu

Balina kusmuğu operasyonu

​'Mide bulandırıcı' gelebilir, değeri 2,5 milyon TL.
Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Libya konusunu Türk heyetle görüşeceğini açıkladı.
Ev sahiplerine<br>kritik uyarı

Ev sahiplerine
kritik uyarı

1 Ocak 2020 itibariyle alım satımda şart olacak.
Doğa Koleji'nde imzalar atıldı

Doğa Koleji'nde imzalar atıldı

​İTÜ Vakfı Doğa Okulları'nın yeni sahibi oldu.
Babam yaşıyor mu?

Babam yaşıyor mu?

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.