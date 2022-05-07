​Göz bebeğinden Alzheimer riskini tespit edebilen uygulama

Alzheimer , 65 yaş üstü milyonlarca insanı etkileyen bir durum ancak şu anda hastalık için basit veya güvenilir bir test yok.
Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nden araştırmacılar bir kişinin bilişsel durumunu değerlendirmek için uygulamanın kullanılabileceğini iddia ediyor.
- Çalışmanın ilk yazarı Colin Barry, "Hala yapılacak çok iş olsa da, nörolojik taramayı klinik laboratuvar ortamlarından evlere getirmek için bu teknolojiyi kullanma potansiyeli konusunda heyecanlıyım." dedi.
Uygulama nasıl çalışır?
- Uygulama, göz bebeğini algılamak ve boyutunu milimetrenin altında bir doğrulukla hesaplamak için bir akıllı telefonun yakın kızılötesi kamerasını kullanıyor.
- Akıllı telefonun selfie kamerası, akıllı telefon ile kullanıcı arasındaki mesafeyi yakalayan renkli bir resim çekmek için kullanılıyor.
- Bu, uygulamanın gözbebeği boyutunu yakın kızılötesi görüntüden milimetre birimlerine dönüştürmesine olanak tanıyor.