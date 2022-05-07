​Göz bebeğinden Alzheimer riskini tespit edebilen uygulama

Alzheimer , 65 yaş üstü milyonlarca insanı etkileyen bir durum ancak şu anda hastalık için basit veya güvenilir bir test yok.

HAYAT 20 yıl sonra ilk kez yeni bir Alzheimer ilacı onaylandı: Etkisiz olduğunu düşünenler de var

Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nden araştırmacılar bir kişinin bilişsel durumunu değerlendirmek için uygulamanın kullanılabileceğini iddia ediyor.

HAYAT 'Alzheimer'ı geciktirmek mümkün

Çalışmanın ilk yazarı Colin Barry, "Hala yapılacak çok iş olsa da, nörolojik taramayı klinik laboratuvar ortamlarından evlere getirmek için bu teknolojiyi kullanma potansiyeli konusunda heyecanlıyım." dedi.

HAYAT Alzheimer’ı birlikte aşabiliriz

Uygulama nasıl çalışır?