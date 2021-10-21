Teknoloji Güney Kore yerli roketi Nuriyi uzaya gönderdi
DİĞER

Güney Kore yerli roketi Nuri’yi uzaya gönderdi

Güney Kore, Naro Uzay Merkezi'nden yerli üretim uzay roketi Nuri’yi fırlattı. Korece dünya anlamına gelen 'Nuri' adlı roket, yörüngeye 1.5 tonluk uydu yerleştirecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Güney Kore yerli roketi Nuri’yi uzaya gönderdi
'Nuri' Korecede dünya anlamına geliyor.

Uzay yarışına bir ülke daha katıldı. Doğu Asya ülkesi Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği roketini başkent Seul’ün 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung’taki Naro Uzay Merkezinden yerel saatle 17.00’de uzaya gönderdi.

Kore Uydu Fırlatma Aracı II olarak bilinen ve Korece dünya anlamına gelen "Nuri" adlı roket, yörüngeye 1.5 tonluk uydu yerleştirecek.

200 ton ağırlıkta ve 47.2 metre uzunlukta olan Nuri, Güney Kore’ye yaklaşık 2 trilyon won’a (1.6 milyar dolar) mal oldu.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü’ne (KARI) göre Güney Kore, 2027 yılına kadar uzaya 4 yerli roket daha göndermeyi planlıyor.

Ülke, teknolojik bir güç merkezi olarak görülse de uzay araştırmalarında diğer ülkelerin gerisinde kaldı. Seul’ün 2009 ve 2010’da roket fırlatma girişimleri, kalkıştan sonra meydana gelen patlamalarla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ay'a gidecek uzay aracı ilk kez ateşlendi: Milli roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti
TEKNOLOJİ
Ay'a gidecek uzay aracı ilk kez ateşlendi: Milli roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na limon ve dondurma gönderdi
TEKNOLOJİ
SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na limon ve dondurma gönderdi

SpaceX'in astronotsuz uzay yolculuğu başladı
TEKNOLOJİ
SpaceX'in astronotsuz uzay yolculuğu başladı

Uzayda bir ilk: Yeniden kullanılabilir roket, yeniden kullanıldı!
TEKNOLOJİ
Uzayda bir ilk: Yeniden kullanılabilir roket, yeniden kullanıldı!

Dünyayı alarma geçiren olay: Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
FOTOĞRAF 9
Title
Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.
Title
Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.
Title
Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.
Title
Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.
Title
Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.
Title
Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.
Title
Title
Title
Dünyayı alarma geçiren olay: Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi. Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.


Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Rusyada 11ler belli oldu

Rusya'da 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.