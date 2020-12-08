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Teknoloji GZT, Boğaziçi Bilişim Ödüllerinde Okuyucuların En İyi Haber Platformu dalında oyları bekleniyor
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GZT, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde aday gösterildi

GZT, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde: Okuyucuların 'En İyi Haber Platformu' dalında oyları bekleniyor

Her yıl Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (COMPEC) tarafından düzenlenen Bilişim Ödülleri için bu yılın adayları belli oldu ve oylama süreci başladı. Toplam 20 dalda verilecek ödüllerde GZT 'En İyi Bağımsız Haber Platformu' dalında ödüle aday gösterildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de bilişim sektörü ve eğitim dünyasını her yıl bir araya getiren en köklü etkinliklerden Boğaziçi Bilişim Ödülleri, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk kez dijital olarak düzenlenecek.

'En İyi Bağımsız Haber Uygulaması'

  • GZT, 'En İyi Bağımsız Haber Uygulaması' dalında aday gösterildi. Değerli okurların kullanacağı oyların anlamı çok büyük, bir dakikanızı ayırarak oy kullanmanız GZT ekibi için en büyük ödül olacak.

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Halk oylaması yüzde 75 etki edecek

  • Her dalda 5 ya da 6 adayın yer aldığı Boğaziçi Bilişim Ödülleri bu yıl, alt sektörlere daha özel ya da daha genel olarak düzenlenmiş kategoriler ile karşımıza çıktı. Ödüller verilmeden önce son değerlendirme COMPEC jurisinin elinde olacak. Bu aşamada halk oylaması sonuçlara yüzde 75, juri değerlendirmesi ise yüzde 25 oranında etki edecek.
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