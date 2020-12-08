GZT, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde aday gösterildi GZT, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde: Okuyucuların 'En İyi Haber Platformu' dalında oyları bekleniyor Her yıl Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (COMPEC) tarafından düzenlenen Bilişim Ödülleri için bu yılın adayları belli oldu ve oylama süreci başladı. Toplam 20 dalda verilecek ödüllerde GZT 'En İyi Bağımsız Haber Platformu' dalında ödüle aday gösterildi.

Haber Merkezi 08 Aralık 2020, 18:10 Son Güncelleme: 08 Aralık 2020, 18:22 Yeni Şafak