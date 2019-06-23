Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Havayı temizleyen otobüs göreve başladı
OTOMOBİL

Havayı temizleyen otobüs göreve başladı

İngiltere'nin ilk "hava temizleyen" belediye otobüsü, Southampton kentinde hizmet vermeye başladı. Otobüsün üstüne monte edilen filtre aracın gittiği yerlerde havayı temizliyor.

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İngiltere'de faaliyete başlayan havayı temizleyen otobüs
İngiltere'de faaliyete başlayan havayı temizleyen otobüs

Otobüslerin işletmecisi Go-Ahead grubunun CEO'su David Brown, denemenin başarılı olması halinde 5 binden fazla otobüste bu sistemi kuracaklarını söyledi.

Dizel otobüse takılan filtrenin, havadaki son derece küçük parçacıkları çekebilecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

Buna göre, otobüs hareket ettikçe daha fazla temiz hava çıkarıyor ve arkadaki hava öndekinden daha temiz oluyor.

BBC'nin haberine göre David Brown, Southampton'ı, Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği tehlike sınırlarında olan kentler listesinde yer almasından dolayı seçtiklerini söyledi.

Southampton aynı zamanda İngiltere hükümetinin hava kirliliğini azaltma projeleri geliştirdiği 5 kentten biri.

3 aylık deneme süresi

Southampton Belediyesi yetkilileri, 3 ay sürecek deneme süresinin sonunda hava kirliliği ölçümlerinin karşılaştırılacağını ve uygulamaya devam edip etmeyeceklerini kararlaştıracaklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliği, dünya genelinde her yıl 4 milyon 200 bin erken doğuma neden oluyor.

İngiltere Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre, hava kirliliği ortalama yaşam beklentisini 6 ay düşürüyor.

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