Hayvanları yollardan uzak tutmak için cihaz tasarladı

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Yusuf Güvendi, hayvanları kara ve demir yollarından uzak tutmayı sağlayan, böylece neden oldukları kazalar ile ölümlerini engellemeye katkı sunan cihaz tasarladı.

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü 3 yıl önce kazanan 25 yaşındaki Muhammed Yusuf Güvendi, yollarda karşılaştığı hayvan ölümlerinden çok etkilendi.

Hayvanların aniden yola çıkmaları nedeniyle yaşanan trafik kazalarında hayvan ölümlerinin yanında çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesi nedeniyle bu tür olaylara çözüm arayışına girişen Güvendi, hayvanları kara ve demir yollarından uzaklaştırıcı ultrasonik "hayvan savar" cihazı tasarladı.

Otomobil, tren ve diğer kara araçlarının önüne monte edilen, yaydığı 27 bin ile 30 bin hertz arası ses dalgalarıyla hayvanları uzaklaştırmaya yarayan bir sistem geliştiren Güvendi, projesiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"na başvurdu.

Aniden yola çıkan hayvanlar kazaya neden oluyor

Çalışmasını proje yarışması kapsamında sergileyen 3. sınıf öğrencisi Güvendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yollarda aniden yola çıkan hayvanların çok sık kazalara neden olduğunu, buna bağlı can kaybı ve hayvan ölümlerinin azaltılması amacıyla böyle bir projeye giriştiğini söyledi.

Piyasada satılan köpek kaçırıcı cihazlarla benzerlik gösteren projesine hayvanlardan kaynaklı kazaların önüne geçebilmek amacıyla başladığını anlatan Güvendi, şöyle konuştu:

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"Cihazı bir otomobile takıp, nasıl otomatik çalışmasını sağlarız, hayvanlar varken çalışıp, yokken çalışmamasını nasıl yaparız diye düşündüm. Çalışmalar sonucunda, hayvanın sıcaklığını gördüğü zaman, hangi hayvan olduğunu tespit edip, rahatsız eden sesi yayarak yoldan uzaklaşmasını sağlayan bu sistemi gerçekleştirdim."

Hayvanların aniden yola çıkmaları nedeniyle yaşanan trafik kazalarında hayvan ölümlerinin yanında çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesi nedeniyle bu tür olaylara çözüm arayışına girişen Güvendi, hayvanları kara ve demir yollarından uzaklaştırıcı ultrasonik "hayvan savar" cihazı tasarladı.

Otomobil, tren ve diğer kara araçlarının önüne monte edilen, yaydığı 27 bin ile 30 bin hertz arası ses dalgalarıyla hayvanları uzaklaştırmaya yarayan bir sistem geliştiren Güvendi, projesiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"na başvurdu.

Aniden yola çıkan hayvanlar kazaya neden oluyor

Çalışmasını proje yarışması kapsamında sergileyen 3. sınıf öğrencisi Güvendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yollarda aniden yola çıkan hayvanların çok sık kazalara neden olduğunu, buna bağlı can kaybı ve hayvan ölümlerinin azaltılması amacıyla böyle bir projeye giriştiğini söyledi.

Piyasada satılan köpek kaçırıcı cihazlarla benzerlik gösteren projesine hayvanlardan kaynaklı kazaların önüne geçebilmek amacıyla başladığını anlatan Güvendi, şöyle konuştu: