Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu: Hitman 3

HITMAN, uzun süredir devam eden ve çok sevilen bir oyun. Yeni oyunda ise suikatsçiye yumuşak bir yeniden başlatma görevi veriliyor. Seriyi köklerine götüren HITMAN 3'ün bir diğer özelliği ise Epic Games'e özel olması.

Hitman 3

Hitman 3 için sistem gereksinimleri neler?

Epic Games'in duyurduğu sistem gereksinimlerine göre oyunu açabilmek için orta seviye bir sistem yeterli ama oyunu yüksek çözünürlükte oynayabilmek için üst seviye bir sistem gerekiyor.

TEKNOLOJİ Epic Games'in bu hafta dağıtacağı ücretsiz oyun Torchlight 2 oldu

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3 GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

İşletim Sistemi: OS 64 bit Windows 7

Depolama: 50

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: 11

Bellek: 8

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: OS 64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 8 (8.1) veya Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290

DirectX: 11

Bellek: 8

Depolama: 50

Desteklenen Diller: SESLENDİRME – İngilizce Metin – İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca (İspanya), Japonca, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince

Hitman 3

Hitman 3 hangi güne kadar ücretsiz?

Epic Games'in duyurduğuna göre ücretsiz yayınlanan oyunun bu şekilde son indirilebileceği tarih 3 Eylül 2020 günü. Bu günden itibaren paralı olarak satın alınabilecek.