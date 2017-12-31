TeknolojiHondadan elektrikli araçlar için çift yönlü şarj devrimi
OTOMOBİL

Honda'dan elektrikli araçlar için çift yönlü şarj devrimi

Japon otomotiv devi Honda, Almanya’da bulunan Avrupa Ar-Ge Merkezinde, gelişmiş çift yönlü şarj teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. 2017 Frankfurt Otomobil Fuarında tanıttığı konseptin devamı niteliğini taşıyan bu yeni konsept ile elektrikli araçlarda devrim niteliğinde bir gelişme kaydedecek.

Haber MerkeziYeni Şafak
Honda'nın yeni çift yönlü şarj istasyonu.
Honda'nın yeni çift yönlü şarj istasyonu.

Honda, Avrupa Ar-Ge merkezinde, yeni şarj teknolojsini kullanacak. Eylül ayında Frankfurt otomobil fuarında tanıttığı ‘Vehicle-to-Grid’ kısaca ‘V2G’ teknolojisi şebekeden enerji çekebiliyor. Bu teknoloji sayesinde aynı zamanda elektrikli araç bataryalarında depolanan enerjiyi tekrar şebekeye gönderebilecek.

Enerji çift yönlü olarak hareket edebilecek

  • Çift yönlü enerji aktarımına imkan sağlayan bu teknolojiye yapılan yatırım, şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik dünyanın en gelişmiş kamusal şarj istasyonu ağının gelişmesini de sağlayacak. Güncel teknolojiye uygun olarak 940V kapasiteye sahip sistem 150 kW’a kadar enerji sağlayarak, 4 aracı aynı anda şarj edebiliyor. İki yönlü enerji transferi ile elektrik şebekeden çekiliyor veya güneş panellerinden sağlanıyor ve sisteme bağlı olan elektrikli araçları şarj etmek için kullanılabiliyor. Bir elektrikli araç şebekeye bağlı olduğunda, şebekede fazla talep varsa eğer enerjiyi dengelemek için elektrikli araçtaki enerjiyi şebekeye transfer edebiliyor.

Karbon salınımını ciddi oranda düşürdü

Honda geliştirdiği bu teknoloji ile Almanya’daki Ar-Ge tesisinin enerji yönetimini optimize etmeyi ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Bu proje, yenilenebilir enerji hücreleri ve elektrikli araç pilleri dahil olmak üzere, belirli elektrik bileşenleri arasındaki etkileşimi, uyumluluğu ve güç akışını test ediyor. Honda, son altı ayda kurduğu şarj istasyonlarıyla 477 şarj seansı için güç sağladı ve 3,87 tonluk CO2 salınımını da engelledi.

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