Honda'dan elektrikli araçlar için çift yönlü şarj devrimi

Honda, Avrupa Ar-Ge merkezinde, yeni şarj teknolojsini kullanacak. Eylül ayında Frankfurt otomobil fuarında tanıttığı ‘Vehicle-to-Grid’ kısaca ‘V2G’ teknolojisi şebekeden enerji çekebiliyor. Bu teknoloji sayesinde aynı zamanda elektrikli araç bataryalarında depolanan enerjiyi tekrar şebekeye gönderebilecek.

Enerji çift yönlü olarak hareket edebilecek

Çift yönlü enerji aktarımına imkan sağlayan bu teknolojiye yapılan yatırım, şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik dünyanın en gelişmiş kamusal şarj istasyonu ağının gelişmesini de sağlayacak. Güncel teknolojiye uygun olarak 940V kapasiteye sahip sistem 150 kW’a kadar enerji sağlayarak, 4 aracı aynı anda şarj edebiliyor. İki yönlü enerji transferi ile elektrik şebekeden çekiliyor veya güneş panellerinden sağlanıyor ve sisteme bağlı olan elektrikli araçları şarj etmek için kullanılabiliyor. Bir elektrikli araç şebekeye bağlı olduğunda, şebekede fazla talep varsa eğer enerjiyi dengelemek için elektrikli araçtaki enerjiyi şebekeye transfer edebiliyor.

Karbon salınımını ciddi oranda düşürdü

Honda geliştirdiği bu teknoloji ile Almanya’daki Ar-Ge tesisinin enerji yönetimini optimize etmeyi ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Bu proje, yenilenebilir enerji hücreleri ve elektrikli araç pilleri dahil olmak üzere, belirli elektrik bileşenleri arasındaki etkileşimi, uyumluluğu ve güç akışını test ediyor. Honda, son altı ayda kurduğu şarj istasyonlarıyla 477 şarj seansı için güç sağladı ve 3,87 tonluk CO2 salınımını da engelledi.