Honda’dan motosiklet kullanıcılara yenilik

Honda, motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için yenilik yaptı.



Yapılan açıklamaya göre ilk kez 1975 yılında Kuzey Amerika’da satışa sunulan Gold Wing GL1000 modelinden bu yana geçen 45 yıl içerisinde Honda ürün gamının amiral gemisi olan Gold Wing serisi, Ekim 2017 tarihinde Kuzey Amerika’da yapılan tanıtımla dünyanın ilk Apple CarPlay entegrasyonuna sahip motosikleti oldu. Gold Wing kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Apple CarPlay entegrasyonu, navigasyon özelliği ile sürüş deneyimini geliştirmeye yardımcı olurken uygulamaya özel hizmetler de kullanıcıların beğenisini kazandı.



Reuters Honda'dan sesli komut özelliği

Sesli komut özelliği dikkat çekti

Gold Wing serisine yeni eklenecek olan Android Auto entegrasyonu da Android uyumlu akıllı telefonları motosiklette kullanmanın basit ve güvenli yolunu sunuyor. Basitleştirilmiş arayüzü ve kullanımı kolay sesli komut sistemi ile sürücünün dikkati dağılmadan yola ve sürüşe odaklanmasını sağlıyor.

TEKNOLOJİ Audi A3 Sportback'in lansmanı yapıldı

Android Auto, sürücünün sevdiği müzik, medya ve mesajlaşma uygulamalarına motosikletten erişme imkanı tanıyor. Android Auto’nun Google Asistan özelliği sayesinde sürücü gözünü yoldan ellerini gidondan ayırmadan sesli komut özelliğini kullanarak sürüşüne odaklanabiliyor, bağlantıda kalabiliyor ve yolculuğunu daha eğlenceli hale getirebiliyor.