Huawei Mate 20 Pro Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri!

Çinli teknoloji devi Huawei, 2018 yılında gösterdiği başarı ile teknoloji dünyasının gündemine oturmayı başardı. Özellikle 16 Ekim’de tanıtımını gerçekleştirdiği Huawei Mate 20 Pro ile başarısını resmen taçlandırdı.

HUAWEİ MATE 20 PRO’DA TASARIMı TAMAMEN YENİLEDİ!

Huawei, Mate 20 Pro modelinde bir önceli nesli olan Mate 10 Pro’ya göre baştan aşağı tasarımsal değişime gitti. Kavisli ve çentikli ekranı ile büyük ilgi toplayan telefon, kamera tasarımı ile de dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Huawei Mate 20 Pro ile home butonuna da veda eden firma, rakipleri gibi butonu telefonun arkasına taşıma işlemine kalkışmadı. Tamamen kaldırarak daha büyük bir ekran tasarımına imza attı.

FARKLI TASARIMA SAHİP 3 ANA KAMERA!

Huawei, Mate 20 Pro modelinde yeni bir kamera tasarımına da imza attı. Telefonun arka kısmında orta noktaya konumlandırılan ana kameraların dizilimleri dikkatlerden kaçmadı. 40, 20 ve 8 MP çözünürlükte 3 kamera ile kullanıcılarına kaliteli fotoğraf çekebilme imkanı tanıyan Huawei, başarılı diyafram aralıkları ile de gece çekimlerini bir üst perdeye taşıyor.

EKRANA GÖMÜLÜ PARMAK İZİ SENSÖRÜ!

Yeni ekran tasarımı ile birlikte fiziksel home butonunu Mate 20 Pro’dan kaldıran Huawei, parmak izi sensörünü rakipleri gibi cihazın arkasına konumlandırmayı tercih etmedi. Adete liderlik koltuğuna doğru emin adımlarla koşan Çinli firma, parmak izi sensörünü ekran altına yerleştirerek Mate 20 Pro ile rakiplerine adeta ders verdi.

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DÜNYANIN EN HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ HUAWEİ MATE 20 PRO’DA!

Yıl sonunda Huawei Mate 20 Pro ile ciddi bir atılım yapan Çinli üretici, geliştirdiği hızlı şarj teknolojisi ile de herkesi hayrete düşürdü. Devler arasında adeta bir yarışa dönüşen hızlı şarj teknolojisinde Huawei limitleri resmen zirveye taşıdı. 40 Watt değerlere ulaşan yeni SuperCharge teknolojisi sayesinde Huawei Mate 20 Pro, dünyanın en hızlı şarj teknolojisine sahip telefon haline dönüştü.

Bunun haricinde yine daha önce yapılmamış bir şarj teknolojisini Mate 20 Pro modeline ekleyen Huawei, kablosuz şarj teknolojisine sahip tüm cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor. Mate 20 Pro ile kablosuz cihazları şarj edebilmek için ise şarj edilecek cihazı Mate 20 Pro’nun arkasına dokundurmak yeterli oluyor. Ardından 4200 mAh bataryaya sahip Mate 20 Pro resmen bir pewer bank’a dönüşüyor.

HUAWEİ MATE 20 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI!

Birçok özelliği ile eşi benzeri henüz bulunmayan Huawei Mate 20 Pro, rakiplerine nazaran fiyatı ile de hayranlarını üzmedi. Türkiye de 7900 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan efsane cihaz, özellikleri göz önünde bulundurulduğunda rakiplerine göre oldukça uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

İşte Huawei Mate 20 Pro’nun teknik özellikleri:

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pasta)

Android 9.0 (Pasta) Boyutlar: 157,8 x 72,3 x 8,6 mm / 189 gr ağırlık

157,8 x 72,3 x 8,6 mm / 189 gr ağırlık Ekran: 6.39-inç 1440 x 3120 piksel AMOLED ekran / %87.9 ekran-gövde oranı

6.39-inç 1440 x 3120 piksel AMOLED ekran / %87.9 ekran-gövde oranı İşlemci: HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Sekiz Çekirdekli (2x2,6 GHz Cortex-A76 ve 2x1.92 GHz Cortex-A76 ve 4x1.8 GHz Cortex-A55)

HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Sekiz Çekirdekli (2x2,6 GHz Cortex-A76 ve 2x1.92 GHz Cortex-A76 ve 4x1.8 GHz Cortex-A55) Grafik işlemci: Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 RAM: 8GB

8GB Depolama alanı: 256GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)

256GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB) Arka Kamera: 40 MP, f / 1.8, 20 MP, f / 2.2, 8 MP, f / 2,4

40 MP, f / 1.8, 20 MP, f / 2.2, 8 MP, f / 2,4 Ön Kamera: 24 MP, f / 2.0

24 MP, f / 2.0 Batarya: 4.200 mAh

4.200 mAh Diğer Özellikler: USB Type-C bağlantı, Hızlı şarj(40W), Ekran altı parmak izi okuyucu, Yüz tanıma, IP68 suya ve toza dayanıklı, Bluetooth 5.0, Kablosuz şarj





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