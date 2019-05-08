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Teknoloji Huawei, OneHop ile bilgisayar ve telefonu birleştirdi
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Huawei, OneHop ile bilgisayar ve telefonu birleştirdi

Huawei'nin MateBook 13'le birlikte sunduğu yeni paylaşım teknolojisi OneHop ile telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor

Haber Merkezi AA
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, NFC teknolojisi üzerine temellendirilen OneHop ile aynı cihaz üzerindeymiş gibi telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, NFC teknolojisi üzerine temellendirilen OneHop ile aynı cihaz üzerindeymiş gibi telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Huawei'nin MateBook 13'ler ile tüketicinin kullanımına sunduğu yeni paylaşım teknolojisi OneHop, bilgisayar ve telefonu birleştiriyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, NFC teknolojisi üzerine temellendirilen OneHop ile aynı cihaz üzerindeymiş gibi telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

OneHop, Android işletim sistemli ve NFC bağlantı teknolojisine sahip Huawei modellerinde office dosyaları ve PDF gibi belgelerin yanı sıra fotoğraf, görüntü, metin ve videoları tek dokunuşla paylaşma imkanı sunuyor. Aynı zamanda, MateBook 13'e telefon ekranında bulunan içerikler tek dokunuşla aktarılabiliyor. Herhangi bir menü veya ek işlem gerektirmeyen bu aktarma teknolojisinin çalışması için NFC destekli Huawei marka akıllı telefonlar ile daha önce MateBook 13'ün eşleştirilmiş olması yeterli oluyor.

Dizüstü bilgisayar ekranındakileri anında kaydetmek isteyenler, kullandıkları Android telefonu sallayıp dizüstü bilgisayara dokundurarak ekranının 60 saniyelik kaydını otomatik olarak alabiliyor. Bu işlemle ekran görüntüleri doğrudan telefon üzerine kaydedilebiliyor.

PC Manager 9.1 ve üzeri yazılıma sahip Huawei MateBook 13, metin kopyalayıp yapıştırma özelliklerini de destekliyor. Aynı cihazmış gibi çalışan ürünlerin arasında metinler kopyalanıp yapıştırılabilirken, akıllı telefondan bilgisayara video aktarımı da desteklenen paylaşım özellikleri arasında bulunuyor.

FullView ekran, yüksek performans ve daha iyi bağlantı özelliklerini bir araya getiren Huawei MateBook 13, 5 bin 999 lira tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor.

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