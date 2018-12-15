Huawei P20 ve P20 Pro'nun fiyatı ve tüm özellikleri!

Huawei son yıllarda ürettiği üst seviye telefonlar ile dünyanın önde gelen teknoloji devlerini geride bırakmaya başladı. Çinli merkezli bir üretici olan Huawei, telefon pazarının hakimi olan Samsung ve Apple’a yetişmiş hatta bir çok teknolojisi ile de bu firmalara adeta ders vermiştir.

Özellikle son yıllarda kullanıcı odaklı üretim yapan Huawei, cihazların tasarım, güç ve kamera odaklı telefonlar üretmeye başladı. Her modelinde kendini biraz daha kanıtlayan Çinli firma en piyasaya sürdüğü Huawei P20 ve P20 Pro modelleri ile rakiplerini resmen geride bıraktı.

HUAWEİ P20 VE P20 PRO 2018’E DAMGASINI VURDU!

Tanıtımının arından fiyat performans canavarı olarak kullanıcılarının karşısına çıkan cihaz, tasarımı ile de görenleri mest etti. Çerçevesiz tasarımı ile ekran kasa oranında büyük bir başarıya imza atan Huawei P20 serisi, cihazın arka tarafına dik bir şekilde yerleştirilmiş 3 kamerası ile de bir ilke imza attı. Fotoğraf tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan kamera, kullanıcıya her koşulda istenilen seviyede fotoğraf karesi ve ya video çekme imkanı tanıyor. Bunun haricinde iş Kirin 970 yongasıyla birlikte geliştirilen yapay zeka desteği işlemcinin gücüne güç katıyor.

HUAWEİ P20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ!

Huawei’in 2018 yılına damga vuran amiral gemisi P20 modeli tasarımı ve donanım özellikleri ile görenleri kendine hayran bıraktı ve piyasanın devlerin resmen tahtını yerinden salladı.

İşte Huawei P20 özellikleri:

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- İşletim sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Android 8.1 (Oreo) - Boyutlar: 149,1 x 70,8 x 7,7 mm / 165 gr ağırlık

149,1 x 70,8 x 7,7 mm / 165 gr ağırlık - Ekran: 5.8-inç 1080 x 2240 pixels IPS LCD ekran/ %80,4 ekran-gövde oranı

5.8-inç 1080 x 2240 pixels IPS LCD ekran/ %80,4 ekran-gövde oranı - İşlemci: Hisilicon Kirin 970 (4x2.4 GHz Cortex-A73 ve 4x1.8 GHz Cortex-A53)

Hisilicon Kirin 970 (4x2.4 GHz Cortex-A73 ve 4x1.8 GHz Cortex-A53) - Grafik işlemci: Mali-G72 MP12

Mali-G72 MP12 - RAM: 4GB

4GB - Depolama alanı: 128GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)

128GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB) - Arka Kamera: 12-megapiksel f/1.8 / 20 MP f/1.6 (çift kamera )

12-megapiksel f/1.8 / 20 MP f/1.6 (çift kamera ) - Ön Kamera: 24-megapiksel f/1.7

24-megapiksel f/1.7 - Batarya: 3.320 mAh

3.320 mAh - Diğer Özellikler: 3.1, Type-C bağlantı, Parmak izi okuyucu,4.5A , 5A Hızlı Şarj (30 dakikada %58)

HUAWEİ P20 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ!

Özellikle kamera tutukunlarını kendine çekecek olan P20 Pro, 3 adet ana kamera ile bir ilke imza atıyor.

İşte P20 Pro’nun tüm teknik detayları:

İşletim sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Android 8.1 (Oreo) Boyutlar: 155 x 73.9 x 7.8 mm / 180 gr ağırlık

155 x 73.9 x 7.8 mm / 180 gr ağırlık Ekran: 6,1-inç 1080 x 2240 pixels AMOLED ekran/ %82 ekran-gövde oranı

6,1-inç 1080 x 2240 pixels AMOLED ekran/ %82 ekran-gövde oranı İşlemci: Hisilicon Kirin 970 (4x2.4 GHz Cortex-A73 ve 4x1.8 GHz Cortex-A53)

Hisilicon Kirin 970 (4x2.4 GHz Cortex-A73 ve 4x1.8 GHz Cortex-A53) Grafik işlemci: Mali-G72 MP12

Mali-G72 MP12 RAM: 6GB

6GB Depolama alanı: 128GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)

128GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB) Arka Kamera: 40-MP f/1.8, 20 MP f/1.6, 8 MP / f / 2.4 (3 kamera)

40-MP f/1.8, 20 MP f/1.6, 8 MP / f / 2.4 (3 kamera) Ön Kamera: 24-megapiksel f/2.0

24-megapiksel f/2.0 Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Diğer Özellikler: 3.1, Type-C bağlantı, Parmak izi okuyucu, IP67, 4.5A , 5A Hızlı Şarj (30 dakikada %58)

Huawei P20 VE P20 PRO’NUN FİYATI!

Piyasadaki rakiplerini özellik ve tasarımın yanı sıra fiyat konusunda da geride bırakan Huawei, P20 ve P20 Pro modelleri ile bu skalayı bir hayli yukarı çekmeyi başardı. Çinli teknoloji devi Huawei’in P20 modeli 3.999 TL Türkiye fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. P20 Pro modeli ise 4.999 TL Türkiye fiyatı ile satışa sunuluyor.

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