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Teknoloji Huawei Watch GT satışları 2 milyon adedi geçti
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Huawei Watch GT satışları 2 milyon adedi geçti

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Huawei Watch GT’nin dünya çapında 2 milyondan fazla sattığını ve dünyadaki en popüler Huawei akıllı saati olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
Huawei Watch GT
Huawei Watch GT

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Huawei Watch GT’nin geçen yılın ekim ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında 2 milyondan fazla sattığını ve dünyadaki en popüler Huawei akıllı saati olduğunu açıkladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, analiz firması IDC'nin 2019 yılının ilk çeyreğinde küresel giyilebilir cihaz satıcılarına ilişkin veri raporunda Huawei, geçen yılın aynı çeyreğine göre yıllık bazda yüzde 282,2 artış göstererek toplamda 5 milyon birim satışa ulaştı. Huawei böylece dünyanın en büyük üç giyilebilir cihaz satıcısından biri oldu.

Yapılan araştırmalar, şarj etme zamanları arasındaki kısa çalışma süresinin tüketiciler için büyük bir sorun olduğunu ortaya çıkardıktan sonra Huawei bu soruna, Lite OS tarafından desteklenen ve ultra uzun pil ömrü sağlamak için çift yonga seti mimarisini güçlendiren Watch GT ile çözüm sağladı. Kullanıcılar tüm gün kullanım ve kalp atış hızı işlevi etkinleştirilmiş, gece uykuda bilimsel uyku işlevi, haftada 90 dakikalık egzersiz ve mesaj bildirimi dahil olmak üzere tipik kullanım koşulları altında, tek şarjla iki haftaya kadar tam işlevsellik sağlayabiliyor. Bu yılın başlarında yapılan bir satın alma sonrası araştırması, tüketicilerin yüzde 81'inin sınıfının batarya ömrü nedeniyle Watch GT'yi satın aldığını gösteriyor.

Tüketicilerin memnuniyetle karşıladığı diğer teknolojik yenilikler ise şunlar:

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  • Kullanıcının sağlığı hakkında ayrıntılı geri bildirim sağlayarak, tüm gün boyunca (24 saat) kalp atış hızını gerçek zamanlı olarak izleyebilen Huawei Truseen 3.0 kalp atış hızı monitörü teknolojisi. Bu teknoloji MWC 2019 En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji Ödülü'ne aday gösterildi. Kullanıcıların altı tipik uyku problemini tespit etmelerine yardımcı olan ve uyku kalitesini iyileştirmek için tavsiye ve kişiselleştirilmiş hizmetler sağlayan Huawei Trusleep 2.0. Tüketicilerin egzersiz süreçlerini ve programlarını izlemelerine yardımcı olan 10'dan fazla spor modu.

Tüketilere daha fazla seçenek sunma amacıyla Huawei, Mart ayında iki yeni ürünü olan 46mm Active Edition ve 42mm Elegant Edition'u tanıtmıştı.

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