Huawei yasağının yumuşaması firmaya nefes aldırdı

ABD başkanı Donald Trump, Huawei'nin ABD'li üreticilerden yeniden teknoloji satın alabileceğini duyurdu. Buzların biraz eridiğine işaret eden bu gelişmenin tam olarak ne anlama geleceği henüz belli değil.

G20 konferansında konuşan Trump, ABD'li firmaların Huawei'ye ekipman satabileceğini söyledi ve burada "büyük bir ulusal güvenlik sorunu olmayan ekipmanlardan bahsediyoruz," dedi. Bu açıklama, ABD ve Çin hükümeti arasında yaşanan ticaret savaşına bir ara verileceği anlaşılıyor. Buna karşın değişikliğin ne anlama geleceği henüz açık değil. Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı'nın listesinde yer almayı sürdürüyor, yani tüm anlaşmaların ABD yetkililerinin onayından geçmesi gerekiyor.

ABD'nin telefon ve laptop geliştirmede Huaewi'ye bazı tavizler verebileceği, buna karşın firmayı 5G altyapısından uzak tutacağı anlaşılıyor. Ancak Huawei'nin telefonları her zamanki gibi üretmeye ve Android'i her zamanki gibi kullanmaya devam edip edemeyeceği belli değil. Konunun ayrıntıları halen görüşüldüğünden, bu hafta daha net bilgiler alma fırsatımız olacak.