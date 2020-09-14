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Teknoloji Huawei, yeni EMUI 11 arayüzünü duyurdu
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Huawei, yeni EMUI 11 arayüzünü duyurdu

Çinli teknoloji devi Huawei'nin uzun süredir üzreinde çalıştığı sistem EMUI 11 duyuruldu. EMUI 11, Her Zaman Açık Ekran seçenekleriyle kullanıcıların modern sanatı kullanarak ekranlarını kişisel bir yetenekle özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Haber Merkezi AA
EMUI 11
EMUI 11

Android ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Huawei buna karşın çözümü kendini HarmonyOs sistemini geliştirmekte bulmuştu. Şimdi ise, EMUI 11 arayüz versiyonunu tanıttı.

  • Huawei'den yapılan açıklamaya göre, insan faktörlerine dayalı yeni kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı, yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri, iyileştirilmiş tüm senaryo deneyimlerinin dahil olduğu yeni işletim sisteminin temel özellikleri duyuruldu.

Sanatsal ilhamla beslenen ve yeni teknolojiyle zenginleştirilen EMUI 11, Her Zaman Açık Ekran (AOD) seçenekleriyle kullanıcıların modern sanatı kullanarak ekranlarını kişisel bir yetenekle özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Ressam Piet Mondrian'ın çalışmalarından esinlenen yeni AOD için ana renk paleti olarak kırmızı, sarı ve mavi benimsendi.

Kullanıcılar ayrıca, Mondrian'ın renk şemasının ötesine geçmekte ve AOD renk paletini kendi fotoğraflarıyla kişiselleştirmekte de özgür... Örneğin, kullanıcılar, kıyafetlerinin bir resmini çekerek AOD'nin rengini günlük kıyafetleriyle kolayca eşleştirebiliyor. AI algoritmaları, görüntünün renk skalasını çıkararak AOD için eşleşen bir palet oluşturuyor.

AA
Yeni sistemi duyurdu

Huawei'nin İnsan Faktörleri Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı, EMUI 11'in ergonomik tasarımı üzerinde çalıştı. Tsinghua Üniversitesi, Zhejiang Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi gibi en iyi üniversitelerden en iyi akademisyenleri içeren araştırma ekibi, optimize edilmiş EMUI 11'in görsel ve etkileşim deneyimini, en yüksek kullanıcı konforu ve keyfine çıkarabilmek için kullanıcı davranışlarını kapsamlı bir şekilde analiz etti.

Sinematografi alanındaki benzer tekniklerinden ilham alan yeni uzun çekim geçiş animasyonları, kullanıcıların eldeki göreve daha iyi odaklanmasına yardımcı oluyor. Huawei'nin insan faktörleri araştırma sonuçları, normal geçişlere kıyasla uzun süreli geçişlerin kullanıcı göz hareketini etkili bir şekilde kısalttığını ve tanıma verimliliğini artırırken, yorgunluğu azalttığını gösteriyor.

Huawei kendi işletim sistemi HarmonyOs'u duyurdu
TEKNOLOJİ
Huawei kendi işletim sistemi HarmonyOs'u duyurdu

Teknolojinin çeşitlenmesi alternatifleri artırıyor

MeeTime ve Multi-Screen Collaboration gibi Huawei'nin dağıtık teknolojisiyle desteklenen tüm senaryo özellikleri, EMUI'nin imza özellikleri haline geldi. Bu yenilikçi teknoloji, cihazların sanallaştırılmasını ve yazılım yeteneklerini birbirleriyle paylaşmasını sağlıyor.

Kullanıcılar artık donanım sınırlamalarına bağlı kalmadan deneyimlerini kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özelleştirmekte özgür...

  • Dağıtık teknolojide yapılan iyileştirmelerden yararlanan Çoklu Ekran İş Birliği artık üç etkin pencereyi birden destekliyor. Öğrenciler, çevrim içi derslere katılırken bile bu özelliği etkili bir şekilde kullanabiliyor. Örneğin, video izlemek için ilk pencereyi, not alma uygulaması için ikinci pencereyi kullanabiliyor ve üçüncü pencerede sınıf arkadaşları ile ders materyallerini tartışabiliyor.

Reuters
Şirket daha önce Android ile sıkıntılar yaşamıştı.

Çoklu Ekran İş Birliği ayrıca, PC'ler ve tabletler arasında daha iyi bir sinerji sağlıyor. Bağlantı kurulduktan sonra tablet, bilgisayar için harici bir web kamerası veya ikinci ekran görevi görebilirken, bilgisayar ise giriş çevre birimlerini tablet ile paylaşabiliyor.

PC'ye kaydedilen dokümanlar, dokunmatik girişlerle veya kalemle doğrudan tablet üzerinden düzenlenebiliyor. Bir iş toplantısında kullanıcılar ihtiyaç duyulduğunda sunum slaytlarını kolayca işaretleyebiliyor veya tartışmaları kolaylaştırmak için ek bilgileri aramak için ikinci ekranı kullanabiliyor.

EMUI 11 Beta Programı

  • Huawei ayrıca, EMUI 11 Beta programını da duyurdu. Beta programına uygun cihazlar arasında Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro , Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 Pro 5G, PORSCHE DESIGN Huawei Mate 30 RS, Huawei MatePad Pro ve Huawei MatePad Pro 5G bulunuyor.

Beta uygunluğu daha sonraki bir tarihte Huawei nova 7 ve bazı ek modelleri daha kapsayacak.

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