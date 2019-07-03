Teknoloji Hubble ve Spitzer öte gezegen için ilk kez birlikte çalıştı
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Hubble ve Spitzer 'öte gezegen' için ilk kez birlikte çalıştı

NASA'nın iki teleskobu, Gliese 3470 b'nin atmosferinin kimyasına ilişkin detaylı çalışma yürütülmesi için ilk kez birlikte görev yaptı.

Haber Merkezi AA
Hubble ve Spitzer'in ortak çalışması sayesinde gök bilimciler, Güneş Sistemi'nde rastlanmayan ancak diğer yıldız sistemlerinde yaygın görülen türde bir gezegen tespit etti.
Hubble ve Spitzer'in ortak çalışması sayesinde gök bilimciler, Güneş Sistemi'nde rastlanmayan ancak diğer yıldız sistemlerinde yaygın görülen türde bir gezegen tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) iki teleskobu, Dünya'dan büyük, Neptün'den küçük bir gezegenin atmosferi hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesini sağladı.

ScienceDaily'nin haberine göre, Hubble ve Spitzer teleskopları, Gliese 3470 b gezegeninin atmosferinin kimyasına ilişkin detaylı çalışma yürütülmesi için ilk kez birlikte kullanıldı.

Hubble ve Spitzer'in ortak çalışması sayesinde gök bilimciler, Güneş Sistemi'nde rastlanmayan ancak diğer yıldız sistemlerinde yaygın görülen türde bir gezegen olan, Dünya'dan büyük, Neptün'den küçük Gliese 3470 b'nin atmosferinde hidrojen ve helyumun baskın olduğunu tespit etti.

Kanada'da Montreal Üniversitesinde görevli gök bilimci Björn Benneke, "Bu, gezegen oluşumu açısından büyük bir keşif. Gezegen yıldızına çok yakın dönüyor ve Jüpiter'den çok daha küçük, Dünya'nın kütlesinin 318 katı büyüklüğünde. Ancak başlangıçtan beri var olan ve büyük ölçüde ağır elementlerle kirlenmemiş hidrojen/helyum atmosferinin bütünlüğünü korumayı başarıyor. Güneş Sistemi'nde böyle bir şeye sahip değiliz, onu çarpıcı kılan şey de bu." değerlendirmesini yaptı.

Benneke, çalışmadan önce Gliese 3470 b atmosferinde Neptün'ünkinde olduğu gibi oksijen ve karbon gibi daha ağır elementlere büyük ölçüde rastlanacağını düşündükleri, öte yandan tam tersi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

"Sıcak Jüpiterler" olarak adlandırılan diğer öte gezegenlerin yıldızlarından uzakta oluştukları ve zaman içinde yıldızlarına yaklaştıklarının sanıldığını dile getiren Benneke, bu gezegenin ise bugün var olduğu yerde oluşmuş göründüğünü kaydetti.

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NASA teleskoplarının, çalışma için gezegenin yıldızının önünden 12 geçişini ve 20 tutulmayı gözlemlediği belirtildi.

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