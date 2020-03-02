Teknoloji Hudson uzmanından Selçuk Bayraktar yorumu Orta Doğunun kaderini değiştiren adam
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Hudson uzmanından Selçuk Bayraktar yorumu: Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam

Suriye'de 27 Şubat günü Esed rejimi ve Rusya tarafından askerlerimize yönelik yapılan alçak saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, hedefleri tek tek yok ederek kısa sürede büyük başarıya imza attı. Çalışır durumdaki Rus savunma sistemini imha etmesiyle de çok konuşulan SİHA’lar Suriye savaşının seyrini de değiştiren güç olarak görülüyor. Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes ise çarpıcı bir yorumda bulundu. Türkiye'nin silahlı insansız bir güç haline geldiğini ifade eden Maçes, SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullandı.

Afra Nur Bucak Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar

İdlib'de askerlerimize yönelik hain saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirdi, çok sayıda hedef nokta atışıyla imha edildi.

Bu başarılar vesilesiyle dünyanın gündemine oturan Baykar'ın üretimini üstlendiği İHA ve SİHA'ların destansı başarısıyla ilgili çarpıcı yorumlar gelmeye yapılıyor.

"Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam"

Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısını soayal medya hesabından dile getirdi.

  • Türkiye'nin havada büyük üstünlük kurmasını sağlayan SİHA'lara hayranlığını gizleyemeyen Bruno Maçaes, Twitter hesabından önce
    "Türkiye nasıl insansız silahlı süper güç haline geldi?" sorusunu yöneltti. Maçaes ardından, İHA ve SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank ve Selçuk Bayraktar İdlib'deki kuvvetlerimize elektronik destek veren sınır karakollarını ziyaret ediyor.


'Vecihi Hürkuşlar gitmiş, yerine kaportacılar gelmiş'
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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Güvenli Bölge'de Akıncı taarruzî insansız hava aracının bilinmeyenlerini anlattı. Bayraktar 'Biz yıllarca bir anlamda kaportacılık yapmışız. Nuri Demirağlar, Vecihi Hürkuşlar gitmiş yerine kaportacılar gelmiş. Dışarıdan alınan lisanlarla, almış monte etmiş. Sadece tesisin ve markanın sahibini zenginleştiren bir model gelmiş' dedi.


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SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.


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