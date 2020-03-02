Hudson uzmanından Selçuk Bayraktar yorumu: Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam Suriye'de 27 Şubat günü Esed rejimi ve Rusya tarafından askerlerimize yönelik yapılan alçak saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, hedefleri tek tek yok ederek kısa sürede büyük başarıya imza attı. Çalışır durumdaki Rus savunma sistemini imha etmesiyle de çok konuşulan SİHA’lar Suriye savaşının seyrini de değiştiren güç olarak görülüyor. Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes ise çarpıcı bir yorumda bulundu. Türkiye'nin silahlı insansız bir güç haline geldiğini ifade eden Maçes, SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullandı.

Afra Nur Bucak 02 Mart 2020, 00:25 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 00:28 Yeni Şafak