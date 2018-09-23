Teknoloji İçişleri Bakanı Soylu Hepimiz büyük Türkiyenin çocuklarıyız
BİLİM

İçişleri Bakanı Soylu: Hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız

İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hep başka ülkeler, gelecekle ilgili, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda, ilkokulda, ortaokulda 'bizden adam olmaz' derlerdi. Bizden öyle bir adam oldu ki, hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız." dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'in son gününde festival alanını gezdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'in son gününde festival alanını gezdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hep başka ülkeler, gelecekle, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda 'bizden adam olmaz' derlerdi. Allah'a şükürler olsun, bizden öyle bir adam oldu ki öyle güçlü, büyük bir adam oldu, hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız." dedi.

Soylu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde, festival alanını gezdi.

Sergilenen araçlar hakkında bilgi alan Soylu, teknoloji yarışmalarının yapıldığı çadırları da ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Soylu, Bayraktar İHA'nın yaptığı gösteri uçuşunda komuta merkezinde pilotlardan bilgi aldı.

Bakan Soylu, daha sonra "İnsansız Sualtı Sistemleri"nde başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.

  • Festival alanına gelen binlerce insanın yüzünde "umut", gözünde "aydınlık" olduğunu ifade eden Soylu, "Allah'a şükürler olsun, bir büyük milletin evlatlarıyız. Hep başka ülkeler, gelecekle ilgili, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda, ilkokulda, orta okulda 'bizden adam olmaz' derlerdi. Allah'a şükürler olsun, bizden öyle bir adam oldu ki öyle güçlü, büyük bir adam oldu, hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız." diye konuştu.
Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, ABD'de TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Tahran'a müzakere mesajı

Tahran'a müzakere mesajı

Trump talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor.
Büyükelçilik için el sıkıştılar

Büyükelçilik için el sıkıştılar

​Paraguay ve Türkiye karşılıklı büyükelçilik açacak.
Dev fabrika yandı

Dev fabrika yandı

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.
HDP hüsrana uğradı

HDP hüsrana uğradı

​Van mitingine 500 kişi katıldı, alan bomboş kaldı.
Rus uçağıböyle düşmüş

Rus uçağıböyle düşmüş

Rusya, uçağın düşüş anıyla ilgili animasyon yayınladı.
'DünyaTürkiye'yi izliyor'

'DünyaTürkiye'yi izliyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TEKNOFEST'e katıldı.
Kutupsoğukları geliyor

Kutupsoğukları geliyor

​Meteoroloji, soğuk havanın Karadeniz'de etkili olacağını açıkladı.
Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

​Aileler, çocuklarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
'İstismar' iddiaları yalanlandı

'İstismar' iddiaları yalanlandı

​Başsavcılık'tan flaş Sedanur açıklaması.
Çember daralıyor

Çember daralıyor

​Banka müdürünün milyonluk vurgununda ilk tutuklama.
15 dakikaya indi

15 dakikaya indi

Cudi Dağı tünelleri hizmete açıldı.
Bakan Soylu çekti

Bakan Soylu çekti

​İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı uçurdu.
Çıtır'ın zafer pozu

Çıtır'ın zafer pozu

​Yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.