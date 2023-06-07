İklim bilimciler 'artık çok geç' diyerek uyardı: Kuzey Kutbu buzsuz kalacak

"İnsan toplumu için en önemli etki, şu anda deneyimlediğimiz sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve seller gibi aşırı hava koşullarındaki artış olacaktır. CO2 emisyonlarını daha iddialı bir şekilde azaltmamız ve ayrıca daha hızlı Kuzey Kutbu ısınmasına ve bunun insan toplumu ve ekosistemler üzerindeki etkilerine uyum sağlamaya hazırlanmamız gerekiyor.”