İklim bilimciler 'artık çok geç' diyerek uyardı: Kuzey Kutbu buzsuz kalacak

Arşiv
Analizler, sera gazı emisyonları keskin bir şekilde azaltılsa bile Kuzey Kutbu'nun önümüzdeki yıllarda eylül ayında buzsuz olacağını gösteriyor.
Çalışma ayrıca, emisyonların yavaşça düşmesi veya artmaya devam etmesi durumunda, ilk buzsuz yazın 2030'larda, yani önceki tahminlerden on yıl önce olabileceğini gösteriyor. The Guardian'da yer alan habere göre, araştırmalar, erimenin yüzde 90'ının insan kaynaklı küresel ısınmanın sonucu olduğunu gösteriyor. Geri kalanını ise doğal faktörler oluşturuyor.
Uydu kayıtları 1979'da başladığından beri, yazın Kuzey Kutbu buzları on yılda yüzde 13 oranında küçüldü ve bu, iklim krizinin en açık işaretlerinden biri.
- Arktik deniz buzu, Eylül ayında yaz sonunda yıllık minimum seviyesine ulaşır ve 2021'de rekor seviyedeki ikinci en düşük seviyesine ulaştı.