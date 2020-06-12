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Teknoloji İletişim Başkanı Altundan kapatılan 7 bin hesaba dair açıklama Twitter kara propaganda makinasına dönüştü
SOSYAL MEDYA

İletişim Başkanı Altun'dan kapatılan 7 bin hesaba dair açıklama: Twitter kara propaganda makinasına dönüştü

İletişim Başkanı Altun'dan kapatılan 7 bin hesaba dair açıklama: Twitter kara propaganda makinasına dönüştü

Twitter tarafından kapatılan 7 bin hesabın AK Parti'ye yakın çevreler tarafından yöneldiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun net bir dille yalanladı. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve bir siyasi hareketin zan altında bırakılması kabul edilemez. Twitter ideolojik kara propaganda makinasına dönüşmüştür" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Altun'dan kapatılan 7 bin hesaplara dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Twitter adlı sosyal medya platformu bu gece yarısı yaptığı bir açıklamayla Türkiye’de 7 binden fazla hesabın kapatıldığını duyurmuştur.

Twitter’ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan “sahte” hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır.

  • Hesapların kapatılması kararına dayanak olarak öne sürülen birtakım dokümanların da bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi saiklerle oluşturulduğu açıkça görülmektedir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir şirketin almış olduğu kararı, ideolojik yaklaşımlarını bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışan birtakım eşhas tarafından hazırlanmış raporla meşrulaştırma çabası tarihi bir skandaldır.

Tek bir teknik kanıt sunulmaksızın, tamamen varsayımlardan hareketle, ilgili-ilgisiz birçok sosyal medya hesabını aynı potada eritme amacı taşıdığı açık olan bu adımın atılması, yine somut dayanaktan yoksun şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve bir siyasi hareketin zan altında bırakılması kabul edilemez.

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Twitter ideolojik kara propaganda makinasına dönüşmüş

Şeffaflık ve ifade hürriyeti kılıfına saklanmış bu ceberut yaklaşım bir kez daha göstermiştir ki, Twitter bir ticari sosyal medya kuruluşu olmanın ötesinde belirli bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimseyen, bu yaklaşımına uymadığını düşündüğü tüm kullanıcılara ve aktörlere çamur atmaktan çekinmeyen bir ideolojik kara propaganda makinasına dönüşmüştür.

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  • Çok yakın geçmişte özellikle ABD’de şahit olduğumuz tartışmalar da düşünüldüğünde, Twitter’ın siyaseten Türkiye Cumhuriyeti’ni konumlama arzusu, kuruluşun PKK ve FETÖ gibi Türkiye’ye düşman yapıların kara propaganda faaliyetlerine kol kanat germe isteği ve Türk siyasetini dizayn etme hevesi net bir şekilde görülmektedir. Geçmişte bu tür yollara tevessül etmiş birçok yapının nihayetinde nasıl bir akıbetle baş başa kaldığını bu şirkete hatırlatmak isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti hiçbir surette sahteciliğe, manipülasyona ve dezenformasyona geçit vermeyecek, ülkemizde ve tüm dünyada her zaman hakikati, hür düşünceyi ve dijital farkındalığı güçlendirmek için çalışmaya devam edecektir.

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