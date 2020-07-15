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İngiliz hükümeti Huawei’yi 5G altyapısından çıkaracak

Daha önce Huawei ile 5G konusunda bir problem olmadığını söyleyen İngilitere fikrini değiştirdi. İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Dowden, Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Huawei 5G
Huawei 5G

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

  • İngiliz parlamentosunda konuşan Oliver, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCSC) danışmanlığında Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısındaki rolünün incelendiğini, ABD’nin Çinli teknoloji şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle hükümetin daha önceki değerlendirmesinin değiştiğini söyledi.

Dowden, ABD’nin şirkete yönelik yaptırımlarının şirketin İngiltere’deki 5G altyapısındaki ekipman ihtiyacını karşılayabilme kabiliyetini ciddi biçimde olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Bu sabah İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptığını bildiren Dowden, 5G ağının güvenliğinin sağlanmasının en iyi yolunun operatörlerin yeni Huawei ekipmanlarını kullanmayı sonlandırması olduğunu söyledi.

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Huawei'nin B planı hazır

Dowden, “Bu yılın sonundan itibaren telekom operatörleri Huawei’de 5G ekipmanı satın almamalıdır. Telekomünikasyon güvenlik tasarısı geçtikten sonra, satın almaları yasa dışı olacak.” İfadelerini kullandı.

Dowden, 2027 yılına kadar ise tüm Huawei teknolojisinin İngiltere’nin 56 altyapısından çıkarılacağını söyledi.

5G'ye geçişi geciktirebilir

Bakan Dowden bu kararın, İngiltere’nin 5G’ye geçişini 2-3 yıl geciktirebileceğini ve 2 milyar sterlin seviyesinde ek maliyet yaratabileceğini kaydetti.

Dowden, “Bu kolay bir karar olmadı. Fakat bu, İngiltere’nin telekom ağı, ulusal güvenliğimiz ve ekonomimiz şu an ve uzun vade için doğru karardır.” ifadesini kullandı.

  • Ocak ayında İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Huawei'nin, "yüksek riskli hizmet sağlayıcı" olarak nitelendirilmesine karşın ülkenin 5G altyapısında asli olmayan kısımlarda hizmet vermesine izin verileceği bildirilmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki ABD'li heyet, ocak ayının başında İngiliz yetkililerle görüşmüştü. Görüşmede, ABD tarafınca İngiltere'nin 5G ağında Huawei teknolojileri kullanmasının "çılgınlık" olacağı belirtilmişti.

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ABD, Huawei'yi Çin ordusuna çalışmakla suçladı

İngiliz yayın kurumu BBC, 14 Ocak'taki haberinde, ABD'li yetkililerin bazı teknik bilgileri içeren bir dosyayı İngiliz yetkililere sunduğunu bildirmişti.

ABD, daha önce de "İngiltere'nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği" konusunda uyarı yapmıştı.

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