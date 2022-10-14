İnovasyona dayalı ürünlerle sektöre öncülük ediyoruz

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerden ev ürünleri de payına düşeni aldı. Ev temizliği konusunda her geçen gün yeni bir ürün ortaya çıkarken, bunların başını kuşkusuz robot süpürgeler çekiyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip bu cihazlarla ilgili olarak dünyanın önde gelen firmalarından İrobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse, sektörün son durumu ve gelecek öngörüleri hakkında görüşlerini bizim için paylaştı. Köse özellikle 20 yıllık tecrübelerinin bu sektörde öncü adımlar atılmasında büyük bir avantaj sağladığını belirterek, “ iRobot, 2002 yılında Roomba robot süpürgenin lansmanı ile ev tipi robot süpürge kategorisini oluşturdu” diye konuştu.

Robot süpürgelerin son yıllarda kazandığı ivme hakkında ne düşünüyorsunuz?

Pandemi ile beraber kullanıcıların evde geçirdiği vakit arttı ve evler daha hızlı kirlenmeye başladı. Buna karşılık artan hijyen kaygısı dolayısıyla eve dışarıdan temizlikçi alınmayan bir dönem oldu. Bu dönemde robot süpürgeler kullanıcıların kurtarıcısı oldu. O dönemde oluşan alışkanlık ile beraber kullanıcılar robot süpürgenin konforuna alıştılar ve pandemi sonrasında da robot süpürge kullanımı artmaya devam etti. Buna ek olarak, akıllı evlerin merkezinde de robot süpürgeler kendisine yer edindi. Bundan sonra da akıllı robot süpürgelerin, süpürge kategorisinin öncüsü olarak devam edeceğini öngörüyoruz.

REKLAM

İlginin fazla olması, ürünün gelişimine etkisini ne oranda destekliyor?

Son kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilen ürünlerde daha yenilikçi özellikler görmekteyiz. Örneğin oda veya alan bazlı temizlik yapabilen, toz haznesini kendi boşaltabilen, robotun takılabileceği ve temizliği engelleyebilecek yerdeki nesneleri algılayıp bunlardan kaçınabilen, süpürme ile beraber paspas işlevini eş zamanlı yerine getirebilen robotlar son kullanıcıların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmiştir. Yakında lansmanını yapacağımız ürünümüz, robot süpürge ile birlikte sunulan paspasın halıyı ıslatıp kirletmesi sorununa çözüm olarak, halıya çıkmadan evvel paspas mekanizmasını yerden tamamen kaldırarak robotun üzerine yerleştirmektedir.

iRobot olarak 20 yıldır bu sektörde bir aktörsünüz, sektöre vizyon olarak öncülük ettiğinizi düşünüyor musunuz?

iRobot 1990 yılında Amerika’da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde üç bilim insanının pratik robotları gerçeğe dönüştürme vizyonu ile kuruldu. iRobot, robotları ile NASA tarafından kullanılan ilk Micro Rovers’a ilham verdi. Amerikan ordusu tarafından çatışma bölgelerinde kullanılan robotları geliştirdi ve ilk kendi kendine hareket eden FDA onaylı uzaktan hasta muayenesini gerçekleştiren robotları hastanelere getirdi. iRobot, 2002 yılında Roomba robot süpürgenin lansmanı ile ev tipi robot süpürge kategorisini oluşturdu. 2018 yılında, ilk kez toz haznesini kendisi boşaltan Roomba i7+ akıllı robot süpürgeyi dünya ile tanıştırdı. 2021 yılında, PrecisionVision teknolojisi ile çorap, terlik, kablo gibi engelleri algılayıp bunlardan kaçınabilen Roomba j7 ve j7+ ürünleri tanıtıldı. 2022 yılında ise yine PrecisionVision teknolojisine sahip olan ve paspasını yerden tamamen kaldırarak kendi üzerine taşıyan ilk gerçek 2’si 1 arada robot süpürge ve paspas ürünü tanıtıldı. İnovasyona dayalı bu ürünler iRobot’un sektöre öncülük ettiğinin göstergesidir.

REKLAM

Gelecek 5 yıllık periyotta nasıl bir pazar öngörüyorsunuz?

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde robot süpürgelerin akıllı evlerin merkezinde olacağı, daha gelişmiş temizlik ve navigasyon özelliklerine sahip olacağı ve evdeki diğer akıllı cihazları da yönetebileceği bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz. Günümüzde kendi toz haznesini boşaltabilen, yerdeki engellerden kaçınabilen ve birbiri ile iletişim kurabilen robot süpürgeler bundan birkaç sene öncesine kadar sadece düşünceden ibaretti. İleride de yine kendi kendine daha çok iş başarabilen ve diğer akıllı cihazlar ile iletişim kurabilen robot süpürgeler göreceğiz. Robot süpürgelerin kullanıcıya sağladığı konfor ve rahatlığa paralel olarak, çok daha fazla haneye gireceğini öngörüyoruz. Bu da genel süpürge satışlarındaki robot süpürge payının daha da fazla artmasını beraberinde getirecek.

REKLAM

Türkiye pazarındaki yeriniz nedir?

iRobot, kategorinin kurucusu olarak, öncelikle üstün kaliteye ve yeniliğe önem veren bir marka. Ürün yelpazemizdeki modeller, patentli teknolojilere ve ileri temizlik özelliklerine sahiptir. iRobot modellerini daha çok üstün kaliteye önem veren, markanın hikayesini bilen, uzun ömürlü robot süpürge ve paspas arayan kullanıcıların tercih ettiğini gözlemliyoruz. Robot süpürge kullanıcılarının başında çocuk sahibi aileler, yoğun çalışanlar ve evcil hayvan sahipleri geliyor. Sunduğumuz üst segment modeller ise, üstün temizleme performansını deneyimlemek ve son teknolojiyi kullanmak isteyen üst gelir grubu tarafından tercih ediliyor.

Ürün gamınızı çeşitlendirmeyi düşünüyor musunuz?

iRobot, insanların kendilerine ve sevdiklerine daha çok vakit ayırabilmelerine, hayatta daha çok şey başarabilmelerine yardımcı olmak amacıyla robot süpürge ve paspaslar tasarlamaktadır. Bu amaçla insanların temizlik alışkanlıklarını temelden değiştirecek yeniliklere imza atmak 2022 yılı hedeflerinin başında geliyordu. Bu doğrultuda 2022 yılı içerisinde engel algılama teknolojisine sahip Roomba j7 ve j7+ modellerinin lansmanını gerçekleştirdik. Böylece yerde robot süpürgenin takılabileceği kablo, kulaklık gibi engeller için kaygılanmaya gerek kalmadı ve robot süpürge kullanımından önce yerdeki dağınıklığı toplama ihtiyacı ortadan kalktı. Bu yıl yine engel algılama teknolojisine sahip olan ve aynı zamanda paspasını yerden tamamen kaldırarak kendi üzerine taşıyan, böylece halının ıslanıp kirlenmesini önleyen robot süpürge ve paspas ürününü kullanıcı ile buluşturacağız. Bunun yanı sıra 2023 yılında kullanıcıya katma değer sağlayacağına inandığımız iki yeni kategoride ürünleri pazara sunacağız. Bunlar yine ev hijyenine katkıda bulunacak dik süpürge ve hava temizleme cihazları olacak.

REKLAM

Akıllı ev konseptinde robotlarınızla uyumlu çalışacak olan başka ürünler olacak mı?

Mevcut ürün gamımızda bulunan Roomba robot süpürgeler ve Braava robot paspaslar birbirleri ile iletişim kurabilmekte, Roomba süpürme işini bitirdikten sonra Braava paspas otomatik olarak silme işlemine başlamaktadır. Hayatı kolaylaştıran ve iyileştiren akıllı ev ürünlerini kullanıcı ile buluşturma misyonu çerçevesinde, iRobot 2021 yılı sonunda İsviçre merkezli Aeris Technology isimli hava temizleyici şirketini satın aldı. Yakın zamanda Türkiye’de de hava temizleyici ürünlerinin satışına başlanması planlanıyor. Örneğin akıllı ev konsepti kapsamında, Roomba robot süpürge bir odaya girdiğinde odadaki temizliği daha etkin kılmak üzere orada bulunan Aeris hava temizleme cihazını çalıştırabilecek. İleride ürün gamına farklı akıllı cihazların eklenmesi halinde, bunlar da iRobot OS (İşletim Sistemi) sayesinde birbirleri ile iletişim kurabilecekler.

REKLAM

Türkiye'deki kullanıcılar ile dünyanın farklı yerlerindeki kullanıcılar arasında iRobot özelinde ne gibi farklılıklar var?

Dünya geneline baktığımızda son kullanıcıların öncelikle temizlik ihtiyaçlarına uygun özellikteki ürünleri tercih ettiğini görmekteyiz. İhtiyaç duymadıkları özelliklere sahip ürünleri bütçeleri yeterli olsa dahi tercih etmeyebiliyorlar. Örneğin evi küçük bir kullanıcı, buna uygun olarak akıllı haritalama özelliği olmayan giriş seviye bir ürünü satın alabiliyor. Öte yandan, Türkiye pazarında ise kullanıcıları iki kategoriye ayırmamız mümkün. Bir kategorideki kullanıcılar kısıtlı bütçeleri dolayısıyla daha uygun fiyatlı giriş segment modelleri tercih ederken, diğer kategorideki son kullanıcılar ise bütçeden bağımsız olarak uzun yıllar kullanabilecekleri en son teknoloji ve en üstün temizlik özelliklerine sahip üst segment modelleri tercih etmektedirler.

Son olarak, Türkiye ürün satışı konusunda dünyada kaçıncı sırada?

Ülkemizde hijyene verilen önem dolayısı ile Türkiye genel olarak süpürge satışında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer almakta. Örneğin Türkiye’de bir yılda satılan toplam süpürge adedi gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinin pazarlarını yakalayabilmekte. Öte yandan ülkemizde yeni teknolojilere adaptasyon hızı çok yüksek olduğu için, robot süpürge kategorisinde Türkiye dünya genelinde ilk sıralarda gelmekte. Burada net bir sıralama vermemiz zor olsa da, ilerleyen yıllarda Avrupa’da en çok robot süpürge satılacak ülkelerden birisinin Türkiye olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.