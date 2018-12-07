İnsan elini taklit eden robot geliştirildi

Geliştirilen prototip, nesnelerin kapaklarını açabiliyor, ağırlığı algılayarak ona göre kuvvet uygulayabiliyor. Şişe kapaklarını açabiliyor, kartları tutabiliyor.

Meltin, insan bedenini en ince detaylara kadar incelemek ve bunu robotlara uygulamak üzerine Japonya’nın geliştirdiği insan robot projesinin bir parçası.

OYNAT 01:23 İnsan hareketlerini birebir taklit eden robot Japon Meltant firamsı tarafından geliştirilen Meltin, insan bedenini en ince detaylara kadar incelemek ve bunu robotlara uygulamak üzerine Japonya'nın geliştirdiği insan robot projesinin bir parçası.

Kapı kollarını açıp ağırlık kaldırabiliyor

İnsan vücudunun karmaşıklığı ve mükemmel yapısı, robot teknolojisinde eklem hareketlerinin birebir taklidi için bir takım zorluklar içeriyor. Örneğin ağırlığı önceden algılayıp kuvvet uygulayabilmek ancak insan algısının gerçekleştirebileceği bir yetenekken, Meltin kapı kollarını açabiliyor, ağırlıkları kaldırabiliyor.