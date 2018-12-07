Teknoloji İnsan elini taklit eden robot geliştirildi
BİLİM

İnsan elini taklit eden robot geliştirildi

Japon MELTANT firması insan hareketlerini geliştiren robot icad etti. Robotun son versiyonu insan elinin hareketlerini birebir taklit edebiliyor.

DHA
Meltin isimli robot şişe kapaklarını ve kapıları açabiliyor.
Meltin isimli robot şişe kapaklarını ve kapıları açabiliyor.

Geliştirilen prototip, nesnelerin kapaklarını açabiliyor, ağırlığı algılayarak ona göre kuvvet uygulayabiliyor. Şişe kapaklarını açabiliyor, kartları tutabiliyor.
Meltin, insan bedenini en ince detaylara kadar incelemek ve bunu robotlara uygulamak üzerine Japonya’nın geliştirdiği insan robot projesinin bir parçası.

İnsan hareketlerini birebir taklit eden robot
OYNAT 01:23
İnsan hareketlerini birebir taklit eden robot
Japon Meltant firamsı tarafından geliştirilen Meltin, insan bedenini en ince detaylara kadar incelemek ve bunu robotlara uygulamak üzerine Japonya'nın geliştirdiği insan robot projesinin bir parçası.
YORUM YAP


Kapı kollarını açıp ağırlık kaldırabiliyor
İnsan vücudunun karmaşıklığı ve mükemmel yapısı, robot teknolojisinde eklem hareketlerinin birebir taklidi için bir takım zorluklar içeriyor. Örneğin ağırlığı önceden algılayıp kuvvet uygulayabilmek ancak insan algısının gerçekleştirebileceği bir yetenekken, Meltin kapı kollarını açabiliyor, ağırlıkları kaldırabiliyor.

CS GO ücretsiz oldu ve Battle Royale modu eklendi
TEKNOLOJİ
CS GO ücretsiz oldu ve Battle Royale modu eklendi

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.