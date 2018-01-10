'İnsanlığın son umudu' yeniden inşa edilecek

Bir dağın içine oyulmuş olan yapının içinde, gezegenimizin dört bir köşesinden getirilen 500 milyondan fazla bitki bulunuyor.

Bilim insanları, tüm dünyayı etkileyebilecek bir felaket karşısında tedbirli olmak için bir tohum deposu inşa etmişti. 2008 yılında küçük bir Norveç adası olan Spitsbergen’de inşa edilen bu tesiste, yeryüzündeki birçok bitkinin tohumu bulunuyor. Olası bir felakette ve yok olan bitki türüne karşı bu tohumlar kullanılarak yeniden besin zincirinin oluşturulması hedefleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Küresel ısınma nedeniyle tesisin üzerindeki buz tabakası erimiş, ambarı su basmıştı. İnsanlığı etkileyecek bir afet halinde bitki türlerinin korunması için inşa edilen ve 'insanlığın son umudu' olarak da anılan tesise, aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen buzlardan su sızmıştı.

TEKNOLOJİ ‘Kıyamet günü’ için inşa edilen depoyu su bastı

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NTV'de yer alan habere göre, 'kıyamet ambarı' yeniden inşa edilecek. Bu yıl başlaması planlanan proje her şey yolunda giderse 2019'da sona erecek.

'Svalbard Küresel Tohum Deposu' bitkilerin soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir sığınak olarak inşa edilmişti.

Bir dağın içine oyulmuş olan ve içinde gezegenimizin dört bir köşesinden getirilen 500 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu yapı, olası bir küresel felakette bitki türlerinin yok olmasına mani olmak adına kurulmuştu.