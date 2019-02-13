Teknoloji Instagram uzun süredir beklenen özelliği test ediyor
SOSYAL MEDYA

Instagram uzun süredir beklenen özelliği test ediyor

Instagram, şu ana dek sadece uygulama üzerinden kullanılabilen direkt mesaj özelliğinin web sitesinde kullanılması için testlere başladı.

Haber Merkezi DHA
Instagram özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra birçok yeni özellikle tanıştı.
Instagram özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra birçok yeni özellikle tanıştı.

Instagram'ın internet sitesinin hem masaüstü hem de mobil versiyonlarında testlerine başlanan özellik, sonrasında platformun iki versiyondan da kaldırıldı.
Daha önce medyada yer alan haberlerde Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in mesajlaşma hizmetleri ve uçta uca şifreleme özelliklerin bütün platformlarda ugulamaya geçirilmesi kararını açıklamıştı. Kullanıcıların farklı uygulamalar üzerinde mesajlaşmasını sağlayan projenin, 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.

Instagram içerik kontrolü yapacak

Ayrıca Facebook'un hafta başında yaptığı açıklamaya göre, kendisine zarar veren fotoğraf ya da görüntü paylaşan kişileri, Facebook ve Instagram üzerinde sansürleyecek. Birleşik Krallık’ta geçen yıl intihar eden Molly Russell'ın babası açıklamasında, "Instagram, kızımın ölmesine yardımcı oldu" demişti.


Sosyal medya devi, İngiliz gencin babasının eleştirilerini takiben, kullanıcılarını korumak için yeni bir kural devreye soktu. Buna göre, Instagram, kişilerin kendisine zarar veren görüntülerinin ve bu eğilimdeki paylaşımların engelleneceğini açıkladı. Instagram Ürün Müdürü Adam Mosseri, tartışmalı içerikleri olabildiğince çabuk sileceklerini belirtti

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