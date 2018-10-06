Instagram konum geçmişinizi paylaşmayı planlıyor

Instagram’ın kurucu ortaklarının istifasının ardından Facebook ve Instagram ilişkisi çok daha farklı bir noktaya taşınıyor. Öyle ki; Instagram’ın konum geçmişini Facebook ile paylaşılmasını sağlayan yeni bir gizlilik ayarı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yani artık uygulamayı kullanmasanız dahi Instagram tarafından toplanan GPS verileriniz, Facebook’un reklam hedeflemeleri ve içerik önerilerine yardımcı olacak. Konum etiketi içeren veriler Facebook Profilleri’nin Hareket Dökümü başlığı altında görülebilecek. Bu verilerin bir harita görümünde olacağını da belirtelim.

Webrazzi’nin haberine göre son zamanlarda Facebook’un verilerine erişimini kısıtlayan ancak Instagram kullanımına devam eden kullanıcılar için bu haber oldukça üzücü. Aslına bakarsanız Facebook’un Instagram üzerinden elde ettiği kazancı bir adım ileri taşıyarak verilere göz dikmesi, Instagram kurucu ortaklarının ayrılma sebebi söylentilerini doğruluyor.

Şimdiye kadar bildirimler, reklamlar, linklerle uygulamadaki trafiği kendisine çekmeye çalışan Facebook, Instagram’ın yeni lideri Adam Mosseri sayesinde tüm bu eylemleri daha da ileri taşıyabilir. Üstelik daha önce şirketin Avrupa Birliğine ceza olarak 122 Milyon dolar ödeyerek WhatsApp ve Facebook verilerini birleştirmekten çekinmediğini hatırlatalım.

Bir Facebook sözcüsü ise bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Doğrulamak gerekirse, konum ayarlarını güncellemelerini henüz tanıtmadık. Bildiğiniz üzere sıklıkla zaman içinde gelişebilecek, sonucunda test edilmeyen ya da piyasaya sürülmeyen fikirler üzerinde çalışıyoruz. Instagram şu anda Konum Geçmişini depolamıyor, gelecekte konum ayarlarında herhangi bir değişiklik olursa kullanıcıları haberdar edeceğiz.”

Bu açıklama aslında Instagram’ın Konum Geçmişi üzerinde çalıştığını doğruluyor. Ancak şirket henüz bunu piyasaya sürmeyi değerlendirme aşamasında.

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Gizlilik ve Güvenlik ayarlarında Konum Geçmişi seçeneğinin yanında “Instagram ve Messenger dahil olmak üzere Facebook Ürünlerinin, cihazınızdaki Konum Hizmetleri tarafından alınan kesin konumların geçmişini kullanmasına ve inşa etmesine izin verir.” ibaresi bulunuyor.

Dolayısıyla Instagram’a verilen bu bilginin Facebook ürün ailesiyle paylaşılabileceğine emin olabilirsiniz. Yakın zamanda harita görümüne kavuşan Yakındaki Arkadaşlar özelliğinin de konum geçmişinden kolayca faydalanması olası. Bu arada bu izinlerin bir açma kapama tuşuna sahip olacağını belirtmekte de fayda var.

Görünen kullanıcı büyümesi ve gelirleri gerileyen Facebook, Instagram üzerinden çekeceği trafik ve verilerle yeni reklam gelirlerinin kapılarını aralamayı hedefliyor. Uzun süredir yerel işletmelere odaklanan şirketin, bu yeni özellikleri reklam modeline dönüştürmekte zorlanmayacağı kesin.