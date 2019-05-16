Instagram mesajlaşma uygulamasının bir ay ömrü kaldı

Fotoğraf paylaşım uygulaması olarak başlayan ve bir sosyal medya devine dönüşen Instagram, geçtiğimiz yıllarda mesajlaşmak için bir uygulama yayınlamıştı. Direct for Instagram isimli mesajlaşma uygulamasının desteğinin önümüzdeki ay sonlandırılacağı belirtiliyor. Mesajlaşma uygulamasındaki konuşmalar kaybolmadan Instagram’a taşınacak.

Bir Twitter paylaşımında kullanıcıların artık uygulamaya girdiklerinde bir uyarı mesajıyla karşılaşacakları belirtti. Direct for Instagram uygulamasının önümüzdeki ay kaldırılacağı da bu uyarıda görülüyor.

Confirmed: Instagram is killing its standalone Direct Messaging app pic.twitter.com/owt2gXtfCE — Matt Navarra (@MattNavarra) 16 Mayıs 2019

Instagram’ın bu uygulaması, sosyal medya platformunun popüleritesi göz önüne alındığında çok da başarılı değildi ve pek fazla talep görmüyordu. Yine de uygulamanın neden kaldırıldığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Görünüşe göre bu uygulama da Facebook Messenger’i takip edecek.