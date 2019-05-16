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Teknoloji Instagram mesajlaşma uygulamasının bir ay ömrü kaldı
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SOSYAL MEDYA

Instagram mesajlaşma uygulamasının bir ay ömrü kaldı

Instagram’ın mesajlaşma uygulaması Direct for Instagram yakında mağazalardan kaldırılacak ve servisleri sona erdirilecek. Instagram içinde bir mesajlaşma bölümü olduğu için ayrıca mesajlaşmak için bir uygulama olması fikri çok talep görmemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Instagram
Instagram

Fotoğraf paylaşım uygulaması olarak başlayan ve bir sosyal medya devine dönüşen Instagram, geçtiğimiz yıllarda mesajlaşmak için bir uygulama yayınlamıştı. Direct for Instagram isimli mesajlaşma uygulamasının desteğinin önümüzdeki ay sonlandırılacağı belirtiliyor. Mesajlaşma uygulamasındaki konuşmalar kaybolmadan Instagram’a taşınacak.

Bir Twitter paylaşımında kullanıcıların artık uygulamaya girdiklerinde bir uyarı mesajıyla karşılaşacakları belirtti. Direct for Instagram uygulamasının önümüzdeki ay kaldırılacağı da bu uyarıda görülüyor.

Instagram’ın bu uygulaması, sosyal medya platformunun popüleritesi göz önüne alındığında çok da başarılı değildi ve pek fazla talep görmüyordu. Yine de uygulamanın neden kaldırıldığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Görünüşe göre bu uygulama da Facebook Messenger’i takip edecek.

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