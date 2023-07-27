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Teknoloji

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Instagram, hikayeler için seçilebilen yakın arkadaşlar özelliğini genişleterek aynı uygulamanın gönderiler için de kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Bazı kullanıcılar, platform üzerinde gönderi paylaşmadan önce "Kitle" adında bir seçenek gördüğünü belirtti.

11:24 . 27/07/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

Instagram, 2018 yılında yakın arkadaşlar özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik sayesinde paylaşılan hikayeleri kimlerin görebileceğini seçebiliyorduk. Meta, bu özelliği sadece hikayelerle sınırla kalmayarak, paylaşılan gönderilerin kimler tarafından görülebileceğini seçmemize olanak sağlayarak genişletecek.

Kitle seçeneği eklendi

Sosyal medya platformu, kullanıcılarının yeni özelliği kullanabilmesi için paylaşım bölümüne "Kitle" adlı yeni bir seçenek ekledi. Kullanıcılar paylaşım yaparken hedef kitlenin kimler olabileceğini seçecek. Böylece fotoğrafı paylaşmadan önce kimlerin görebileceğini kontrol edebilecekler. Ancak bu özelliğin bir de gizlilik sorunu var. Sadece yakın arkadaş listesi için paylaşılan gönderi, kişinin profilindeki gönderi sayısına eklenecek.

Aynı ikon ile işaretlenecek

Buna göre; bir hesap sadece yakın arkadaşları için bir fotoğraf veya video paylaşırsa, listede olmayan kişiler gönderi sayısında ek bir gönderi olduğunu görebilecek. Yeni özellik ile paylaşılan gönderi ana sayfada yakın arkadaşlar ikonunun altında görünecek. Ayrıca kişinin profilinde bu özellik ile paylaşılan medya da diğerlerinden ayırt edilebilmesi için aynı ikon ile işaretlenecek.

#İnsatgram
#Meta
#ABD
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