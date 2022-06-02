Teknoloji Instagramdan kayıp çocuklar için yeni özellik 25 ülkede yayınlanıyor
SOSYAL MEDYA

Instagram'dan kayıp çocuklar için yeni özellik: 25 ülkede yayınlanıyor

Instagram, bölgelerindeki kayıp çocuklar hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için gönderi akışında ‘Amber Alerts' isimli uyarı sistemine ilişkin bildirimler yerleştirmeye başlayacağını açıkladı. Şimdiden kullanıma açılan özelliğin, birkaç hafta içerisinde 25 farklı ülkede Instagram kullanıcılarının beğenisine sunulmuş olacağı ifade edildi.

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Instagramdan kayıp çocuklar için yeni özellik: 25 ülkede yayınlanıyor
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ABD, kayıp veya kaçırılan çocukların bulunabilmesine yardımcı olmak için 'Amber Alert (Amber Alarmı)' isimli bir uyarı sistemini kullanıyor. Söz konusu sistemde, bir çocuk kaybolduğunda bu durum; tüm uydu, TV, radyo, kablo yayını ve yollardaki elektronik reklam alanlarında ilan ediliyor. Bu sayede, kayıp veya kaçırılan çocukları bulmak için halktan yardım isteniyor. Sosyal medya devi Instagram da kısa bir süre önce, bölgelerindeki kayıp çocuklar hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için gönderi akışına 'Amber Alarmı'na ilişkin bildirimler yerleştirmeye başlayacağını açıkladı. Şimdiden kullanıma açılan özelliğin, birkaç hafta içerisinde 25 farklı ülkede Instagram kullanıcılarının beğenisine sunulmuş olacağı ifade edildi.

  • Instagram kullanıcıları, kayıp ilanlarını platformda çok sık görmeyecek. Uyarılar, oldukça nadir bir biçimde ve arama alanına özgü olarak yayınlanacak. Bu noktada, kayıp ilanının hangi hesaplar için yayınlanacağını belirlemek adına IP adresleri ve eğer etkinleştirilmişse konum verileri gibi faktörler kullanılacak.

INSTAGRAM'DA YAYINLANAN İLANLAR, STANDART 'AMBER ALARMI' UYARILARINDAN FARKLI OLACAK

Platformda kayıp ilanları; uygulama içi ayrı bir bildirim olarak değil, anasayfa akışı içerisine yerleştirilmiş olarak görünecek. Instagram'da yayınlanan versiyonlar; kayıp çocuğun fotoğrafını, tasvirini ve en son nerede görüldüğüne ilişkin ayrıntıları içerecek. İlanda ayrıca, kayıp çocukların herhangi bir yerde görülmeleri durumunda kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilebilmesini mümkün kılmak için bir telefon numarasına da yer verilecek.

  • Öte yandan; çatı şirket Meta, 'Amber Alarmı' uyarılarını 2015 yılında Facebook'taki kullanıcılar için de yayınlamaya başlamıştı. Fakat Instagram'ın özellikle genç kullanıcılar tarafından daha fazla tercih edilmesi ve daha görsel odaklı bir platform olması nedeniyle, Facebook'tan daha etkili olabileceği tahmin edildi.
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