İnternet başında geçen vakit televizyon izleme süresini geçiyor

Yarım asrı aşkın süredir insanların başında en çok vakit geçirdiği televizyon 2020 yılında tahtını internete bırakıyor. Zenith Medya Tüketim Tahminleri'ne göre, dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu yıl mobil interneti kullanarak ortalama 800 saat harcayacaklar. Bu uyku veya duraklama olmadan 33 güne eşdeğer. 2021 itibariyle toplam 930 saate ya da 39 tam güne yükselecek.

Televizyonu geçecek

Bu yıl beşincisi yayımlanan rapor, medya kullanım tahmininde ilginç bir eğilim ortaya koyuyor. Yıllardır televizyon, günlük medya kullanımı açısından tartışmasız bir numaraydı. İnternet kullanımının bu yıl ilk kez televizyonu aşması bekleniyor. Televizyon, 2019’da her gün 167 dakika izleyen, dünyanın en büyük medyası olmaya devam ediyor. Televizyon izleminin, 2021’de günde 165 dakikaya yavaşça düşeceği tahmin ediliyor.

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Toplam medya tüketimi günde sekiz saate yükseliyor

Mobil internet, insanların medya tüketmek için harcadıkları süreyi artırdı: tüketiciler, 2013'te 420 dakikadan bu yana medya ile günde ortalama 479 dakika harcayacaklar. 2021 yılına kadar ortalama tüketicinin günde 495 dakika harcamasını bekleniyor.

İnternetin görünürlüğü önem kazanıyor

Peki, bu rollerin değişimi mi demek? İnterneti sosyalleşmek, haber almak, alışveriş yapmak, müzik dinlemek ve video izlemek için kullanan insanlar, televizyon alışkanlığını geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu durum ise birçok sektörde internet görünürlüğünü daha değerli hale getiriyor.