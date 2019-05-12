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Teknoloji İnternet reklamları artık rahatsızlık veriyor
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İNTERNET

İnternet reklamları artık rahatsızlık veriyor

Türkiye'de her 3 tüketiciden 2'si internette çıkan reklamlardan rahatsız olurken, yüzde 33 ile “içeriğin ortasında beliren reklamlar” en fazla rahatsızlık duyulan oldu.

Haber Merkezi AA
Ülkemizde internet reklamlarından büyük rahatsızlık duyulsa da kullanıcıların çoğu Adblocker programlarını tercih etmiyor.
Ülkemizde internet reklamlarından büyük rahatsızlık duyulsa da kullanıcıların çoğu Adblocker programlarını tercih etmiyor.

Araştırma şirketi GfK ve Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında tüketicilerin internette çıkan reklamlar ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri incelendi.

Her üç tüketiciden ikisi internette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirtirken, söz konusu tüketicilere en çok hangi reklam türünden rahatsızlık duyduğu sorulduğunda, yüzde 33 ile “içeriğin ortasında beliren reklamlar” birinci sırada yer aldı.

Bu reklamları sırasıyla yüzde 26 ile “kendiliğinden oynamaya başlayan sesli videolar" ve yüzde 21 ile "içeriğin üstünde çıkan ve içinde geri sayma olan reklamlar" takip etti.

İnterneti yavaşlattığı düşünülüyor

İnternette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirten her 4 kişiden 1'i reklamlardan, ilgilendikleri web sitesinin yavaş açılmasına neden olduğu için, her 5 kişiden 1'i de bilgisayarlarına virüs bulaştırdığı için rahatsız olduğunu belirtti.

Bu kişilerin yüzde 31’i rahatsız olmalarına rağmen reklam gösterimi olan ve ücretsiz mobil uygulamaları veya internet üyeliklerini tercih edeceğini ifade ederken rahatsız olan tüketicilerin büyük çoğunluğu yüzde 91'i internette reklam çıkmasını engelleyen bir uygulama / eklenti olan Adblocker’ı kullanmadığını bildirdi.

GfK tarafından senede üç kere gerçekleştirilirken araştırmada söz konusu bulgular Ocak 2019’da Türkiye’de 15 ilde 15 yaş ve üzeri bin 240 tüketici ile bilgisayar destekli yüz yüze görüşme sonucu elde edildi.

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