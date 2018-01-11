iPhone bataryası patlayınca paniğe neden oldu

Zürih'te bulunan bir Apple Store mağazasında patlama meydana geldi. Mağazanın alt kısmındaki servis bölümünde meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadı.

iPhone bataryası patlamaya neden oldu

Mağazanın alt kısmında yapılan bir servis çalışması sırasnda, servis görevlisinin elinde dumanlar çıkartan iPhone, yere düşerek ani bir biçimde alev aldı. Telefondan yükselen dumanlar, yangın alarmını tetikleyince binada bir anda siren sesleri çalmaya başladı.

Bataryası patlayan iPhone.

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Patlamada 1 kişi yaralandı

Hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerini boşaltırken, olayda küçük çapta maddi hasarın meydana geldiği bildirildi. Ayrıca telefonun tamiratı ile ilgilenen servis görevlisinin de ellerinde hafif yanıkların meydana geldiği belirtildi.

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Zürih Adli Tıp Enstitüsü'nden uzmanlar, bataryanın ve ilgili cihazın, aşırı ısınmasına neden olan etkeni saptamak için incelemeler yaptı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.