iPhone'un 'sağlık' uygulaması delil oldu

Almanya'nın Freiburg kentinde 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Maria L.'nin öldürülmesinin ardından Alman polisi olayı soruşturmaya başladı.

Soruşturma için sanığın telefon verilerini incelemeye karar veren polis ekipleri ismi açıklanmayan Münihli bir şirket ile anlaşarak verilere ulaştı.

NTV'de yer alan habere göre; iPhone'un sağlık uygulamasındaki verileri de inceleyen ekipler cinayet saatinde zanlının efor sarf ettiğini ve bazı tırmanışlar yaptığını ve uygulamanın bunu merdiven çıkma olarak kaydettiğini fark etti.

Polisin tahminiyle telefon verileri örtüştü

Sanığın, kurbanı nehirin en aşağısına kadar sürükleyip sonra yukarıya doğru tekrar tırmandığını düşünen polisler, zanlıdan aynı hareketleri tekrar yapmasını istedi.

Sanığın, bu hareketlerini tekrarladığında telefondan benzer veriler elde edildi ve telefon içerisindeki hareket kayıtları, son konum bilgileri, video ve fotoğraf ile sanığın suçu kanıtlandı.

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İlk kez değil

Kullanıcısının yaptığı hareketleri tahmin edip hafızasına kayıt eden bu uygulamaların delil olarak mahkemede kullanılması bir ilk değil. Daha önce ABD'nin Connecticut eyaletinde işlenen bir cinayet de bu şekilde çözülmüştü.