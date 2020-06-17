İstanbul’da 22 milyondan fazla mobil telefon abonesi var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, bilgi teknolojileri alanında, bir yılda yaşanan değişimleri İstanbul Bilgi Teknolojileri Bülteni - 2020 sayısında ele aldı. Yapılan istatistiki değerlemeler, İstanbul ve Türkiye bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri ortaya koydu.

2018’de sabit telefon erişim hat sayısı yüzde 2,4 artarken, 2019’da yüzde 3,2 azaldı

2019 yılı itibariyle sabit telefon erişim hat sayısı İstanbul’da 3 milyon 22 bin 476, Türkiye’de ise 11 milyon 284 bin 652 sayısına ulaştı. İstanbul’un Türkiye içindeki payı ise yüzde 26,8 oldu. İstanbul’da 2018 yılında bir önceki yıla göre sabit telefon erişim hat sayısı yüzde 2,4 artarken, 2019’da yüzde 3,2 azaldı. Türkiye’de ise 2018’de yüzde 2,9 artış 2019’da yüzde 0,7 azalış gerçekleşti.

EKONOMİ Türkiye'de yaklaşık 50 bin kişi telefonları üzerinden saldırıya uğradı

İnternet abone sayısı da benzer

2019 yılı itibariyle geniş bant internet abone sayısı, İstanbul’da 19 milyon 484 bin 356, Türkiye’de ise 76 milyon 639 bin 695 sayısına ulaştı. Bir önceki yıla göre bakıldığında ise İstanbul’da 2019 yılında geniş bant internet abone sayısı yüzde 1,7 artarken, Türkiye’de yüzde 2,9 arttı. 2018 yılında sabit geniş bant internet abone sayısındaki en yüksek artış yüzde 14,9 ile fiber internette olurken, 2019 yılında yüzde 17,1 ile kablo internet abone sayısında gerçekleşti.

Fiber internet teknolojisinin 2011 sonrası büyük bir hızla Türkiye’ye entegre edilmesi ile birlikte 2019 yılı itibariyle Türkiye, 390 bin 816 km fiber-optik kablo uzunluğuna erişti. İstanbul’un fiber-optik kablo kapasitesi ise bir önceki yıla göre yüzde 11,3 artarak 52 bin 762 kilometreye ulaştı.