Hyundai ÖTV indirimli ​sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları!

​Hyundai ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.

Hyundai ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

HYUNDAİ TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Türkiye’de tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkan Hyundai, ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlikte tüm fiyat listesini yeniden güncelledi. Tasarımını baştan aşağı yenilen Güney Koreli teknoloji devi, araçlarına eklediği teknolojik ürünler ile de dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Ayrıca Türkiye’de ciddi satışa rakamlarına ulaşan Hyundai, ÖTV ve KDV indirim kararının ardından tüm modellerinin fiyatlarını güncelleyen otomotiv devi, indirimli listesini resmi sitesinde yayınladı.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ SIFIR VE İKİNCİ EL HYUNDAİ MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

ÖTV ve KDV indirimlerini Hyundai, anında fiyat listesine yansıttı ve yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. Bununla birlikte indirimler sıfır otomobil fiyatlarının haricinde ikinci el araç fiyatlarının da aşağıya gelmesine neden oldu. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Hyundai modellerinin yeni fiyatları…

Yeni Hyundai i10

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ÖTV indirimli 70.837 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 80 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Hyundai i20

ÖTV indirimli 80.702 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 100 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Hyundai i30

ÖTV indirimli 94.991 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 35 bin ila 140 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Hyundai Accent Blue

ÖTV indirimli 84.949 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 40 bin ila 100 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Hyundai Elantra

ÖTV indirimli 94.212 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 25 bin ila 130 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Hyundai IONIQ Hybrid

ÖTV indirimli 171.528 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 110 bin ila 145 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Hyundai Kona

ÖTV indirimli 112.664 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 120 bin ila 145 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Hyundai Tucson

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ÖTV indirimli 141.190 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 40 bin ila 200 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Hyundai H-100 Kamyonet

ÖTV indirimli 80.093 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 10 bin ila 35 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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