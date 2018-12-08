Teknoloji iPhone XS ve XS Maxin Türkiye fiyatı ve özellikleri
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iPhone XS ve XS Max'in Türkiye fiyatı ve özellikleri! Fiyatları dudak uçuklattı!

iPhone XS ve XS Max'in Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPhone XS ve XS Max'in Türkiye fiyatı ile dudakları uçuklattı. Apple'ın 12 Eylül tarihinde tanıtımını gerçekleştirdiği en yeni cihazları iPhone XS ve XS Max'in Türkiye fiyatı belli oldu. Global pazarda fiyatı ile büyük tepki toplayan cihazlar, Türkiye'de resmen cep yakıyor. İşte iPhone XS ve XS Max'in Türiye fiyatı ve özellikleri...

Yeni Şafak
iPhone XS ve XS Max 12 Eylül tarihinde tanıtıldı.
iPhone XS ve XS Max 12 Eylül tarihinde tanıtıldı.

Apple 12 Eylül tarihinde düzenlediği lansman da iPhone XS, XS Max ve XP adında iki modelin tanıtımını gerçekleştirdi. Beklenenin çok üzerinde bir fiyat etiketi ile satışa sunulan yeni iPhone modelleri, donanım özellikleri ile de kullanıcı beklentisini karşılamayınca Apple’ın satış rakamları hızlı bir düşüş yaşadı. İşte Apple’ın fiyatı ile dudakları uçuklatan modellerinin fiyatı ve teknik özellikleri…

İPHONE XS ÖZELLİKLERİ VE FİYATI!

5.8 inç büyüklüğünde 1125 x 2436 piksel çözünürlüğünde ve 458 ppi piksel yoğunluğundaki OLED ekranın kullanıldığı yeni model, ekran açısından önceki modele benzerlik gösteriyor. True Tone Display ve 3D Touch’ın unutulmadığı modelde ekran ayrıca 120 Hz olarak göze çarpıyor.

Gücünü Apple’ın A12 Bionic işlemcisinden alan olan yeni iPhone XS, 7nm işlemciye sahip ilk akıllı telefon ünvanını alıyor.

  • - İşletim sistemi: iOS 12
  • - Boyutlar: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm/ 177 gr ağırlık
  • - Ekran: 5,8 inç 1125 x 2436 piksel, Süper AMOLED ekran / %82.9 ekran-gövde oranı
  • - İşlemci: A12 Biyonik (7 nm) 8 çekirdek (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest)
  • - Grafik işlemci: Apple GPU (4 çekirdekli grafik)
  • - RAM: 4GB
  • - Depolama alanı: 64/256/512GB dahili hafıza
  • - Arka Kamera: 12 MP, f / 1,8, 12 MP, f / 2,4
  • - Ön Kamera: 7 MP, f / 2.2
  • - Batarya: 2.658 mAh
  • - Diğer Özellikler: IP68 suya ve toza dayanıklı, Bluetooth 5.0, Kablosuz şarj, Hızlı şarj, yüz tanıma

iPhone XS'in Türkiye'de 64GB'lık modeli 9.899 TL fiyattan satışa sunulurken, 256GB'lık modeli 11.199 TL, 512GB!lık modeli 13.099 TL'den satışa sunuluyor.

İPHONE XS MAX ÖZELLİKLERİ VE FİYATI!

iPhone XS Max teknik özellikleri tarafından iPhone XS modeli ile aynı özellikleri kullanıcılarına sunuyor. iPhone XS'de tek farkı ekran boyutları ve fiyatı olarak karşımıza çıkıyor. İşte iPhone XS Max'in fiyatı ve özellikleri...

  • - İşletim sistemi: iOS 12
  • - Boyutlar: 157,5 x 77,4 x 7,7 mm/ 208 gr ağırlık
  • - Ekran: 6.5-inç 1242 x 2688 piksel Süper AMOLED ekran / %84.4 ekran-gövde oranı
  • - İşlemci: A12 Biyonik (7 nm) 8 çekirdek (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest)
  • - Grafik işlemci: Apple GPU (4 çekirdekli grafik)
  • - RAM: 4GB
  • - Depolama alanı: 64/256/512GB dahili hafıza
  • - Arka Kamera: 12 MP, f / 1,8, 12 MP, f / 2,4
  • - Ön Kamera: 7 MP, f / 2.2
  • - Batarya: 2.658 mAh
  • - Diğer Özellikler: IP68 suya ve toza dayanıklı, Bluetooth 5.0, Kablosuz şarj, Hızlı şarj, yüz tanıma

iPhone XS MAX'in Türkiye'de 64GB'lık modeli 10.799 TL fiyattan satışa sunulurken, 256GB'lık modeli 12.099 TL, 512GB!lık modeli 13.999 TL'den satışa sunuluyor.

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İPHONE XS VE İPHONE XS MAX RENK SEÇENEKLERİ!

Apple'ın en son göz bebeği iPhone XS ve XS Max modeli uzay grisi, gümüş ve altın şeklinde üç farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.


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