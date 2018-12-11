ÖTV indirimli Dacia sıfır ve sahibinden güncel ikinci el araç fiyatları!

Dacia ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.

Dacia ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

DACİA’DAN YÜZDE 15 ÖTV VE KDV İNDİRİMİ: TÜM FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomotiv markalarının başında gelen Dacia ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlikte tüm fiyat listesini yeniden güncelledi. Fiyat performans değerleri ile kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni toplamayı başaran araç, yakıt değerleri ile de kullanıcılarının kendisine hayran bırakıyor. ÖTV ve KDV indirimi kararının alınması ile birlikte yüzde 15’lik bir indirim ile tüm modellerinin fiyatlarını güncelleyen Dacia, indirimli güncel fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ SIFIR VE İKİNCİ EL DACİA MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

ÖTV ve KDV indirimlerini Dacia, anında fiyat listesine yansıttı ve yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. Bununla birlikte indirimler sıfır otomobil fiyatlarının haricinde ikinci el araç fiyatlarının da aşağıya gelmesine neden oldu. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Dacia modellerinin yeni fiyatları…

Yeni Dacia Duster

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ÖTV indirimli fiyatı 89.700 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 40 bin ila 140 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Dacia Sandero

ÖTV indirimli fiyatı 67.350 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 32 bin ila 65 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Dacia Logan

ÖTV indirimli fiyatı 71.550 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 20 bin ila 45 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Dacia Lodgy

ÖTV indirimli fiyatı 99.700 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 35 bin ila 95 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Dacia Dokker Combi

ÖTV indirimli fiyatı 77.550 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 80 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Dacia Doker Van

ÖTV indirimli fiyatı 66.550 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 80 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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