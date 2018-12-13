Teknoloji ÖTV indirimli Fiat sıfır ve sahibinden ikinci el araç fiyatları
OTOMOBİL

ÖTV indirimli Fiat ​sıfır ve sahibinden ikinci el araç fiyatları!

ÖTV indirimli Fiat sıfır ve sahibinden ikinci el araç fiyatları

Fiat ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. ÖTV ve KDV indiriminin Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlik tüm modellerinde indirim uygulayan İtalyan otomotiv devi, uyguladığı ek indirimle birlikte yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Fiat modellerinin yeni fiyatları…

Yeni Şafak
​Fiat ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.
​Fiat ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.

Fiat ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

FİAT TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Türkiye’nin en çok satan otomotiv markalarının biri olan Fiat ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlikte tüm fiyat listesini yeniden güncelledi. Fiyatı ve tasarımı ile hayranlarının beğenisini toplamayı başaran İtalyan otomotiv devi, adeta yakıt cimrisi motoru ile kullanıcılarının gönlünü fethetmeyi başarıyor. Bunun la birlikle ÖTV ve KDV indirim kararı ile birlikte tüm modellerinde yüzde 24’e varan indirim uygulayan firma, ÖTV ve KDV indirimli tüm modellerinin güncel fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ SIFIR VE İKİNCİ EL FİAT MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

ÖTV ve KDV indirimlerini Fiat, anında fiyat listesine yansıttı ve yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. Bununla birlikte indirimler sıfır otomobil fiyatlarının haricinde ikinci el araç fiyatlarının da aşağıya gelmesine neden oldu. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Fiat modellerinin yeni fiyatları…

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Yeni Fiat Egea

ÖTV indirimli fiyatı 81.900 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 46 bin ila 120 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Fiat 500X

ÖTV indirimli fiyatı 147.900 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 70 bin ila 120 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Fiat 500

ÖTV indirimli fiyatı 117.900 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 70 bin ila 120 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Fiat 500L

ÖTV indirimli fiyatı 119.900 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 70 bin ila 120 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Fiat Panda

ÖTV indirimli fiyatı 84.900 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 25 bin ila 50 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Fiat Fiorino Panorama

ÖTV indirimli fiyatı 102.900 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 25 bin ila 85 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Fiat Doblo Panorama

ÖTV indirimli fiyatı 128.900 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 20 bin ila 65 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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Yeni Fiat Fullback

ÖTV indirimli fiyatı 152.500 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 70 bin ila 120 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Fiat Pratico

ÖTV indirimli fiyatı 87.450 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 35 bin ila 80 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Fiat Ducato Van

ÖTV indirimli fiyatı 119.150

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 20 bin ila 110 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Fiat Ducato Minibüs

ÖTV indirimli fiyatı 114.250 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 20 bin ila 110 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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