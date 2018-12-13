ÖTV indirimli Ford sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları!

​Ford ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.

Ford ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

FORD TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Türkiye’de tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkan Ford, ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlikte tüm fiyat listesini yeniden güncelledi. ÖTV ve KDV indirimi kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte tüm modellerinin fiyatını güncelleyen otomotiv devi, araçlarında yüzde 15’e varan indirim uyguladı. Karar kapsamında yeni fiyatları tüm araçlarına uygulayan Ford hiç vakit kaybetmeden güncel fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ SIFIR VE İKİNCİ EL FORD MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

ÖTV ve KDV indirimlerini Ford, anında fiyat listesine yansıttı ve yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. Bununla birlikte indirimler sıfır otomobil fiyatlarının haricinde ikinci el araç fiyatlarının da aşağıya gelmesine neden oldu. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Ford modellerinin yeni fiyatları…

Yeni Ford Fiesta

ÖTV indirimli fiyatı 90.500 TL

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ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 39 bin ila 86 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Ford Focus

ÖTV indirimli fiyatı 98.000 TL

Yeni Ford Mondeo

ÖTV indirimli fiyatı 167.000 TL

Yeni Ford Ecosport

ÖTV indirimli fiyatı 128.500 TL

Yeni Ford Kuga

ÖTV indirimli fiyatı 164.000 TL

Yeni Ford Tourneo Courıer

ÖTV indirimli fiyatı 91.020 TL

Yeni Ford Tourneo Connect

ÖTV indirimli fiyatı 89.080 TL

Yeni Ford Tourneo Custom

ÖTV indirimli fiyatı 149.630 TL

Yeni Ford Ranger

ÖTV indirimli fiyatı 159.495 TL

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