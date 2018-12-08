Teknoloji ÖTV indirimli Honda sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araba fiyatları
OTOMOBİL

Honda ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araba fiyatları!

ÖTV indirimli Honda sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araba fiyatları

Honda ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. ÖTV ve KDV indiriminin Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlik tüm modellerinde indirim uygulayan Japon otomotiv devi, uyguladığı ek indirimle birlikte yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Honda modellerinin yeni fiyatları…

Yeni Şafak
Honda ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.
Honda ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.

Honda ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

HONDA TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Türkiye pazarında büyük bir satış başarısı yakalamayı başaran Honda, ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlikte tüm fiyat listesini yeniden güncelledi. Türkiye’de Civic modeli ile ekim ayında liderliği kimselere kaptırmayan Japon otomotiv devi, tüm modellerine uyguladığı ÖTV ve KDV indirimi ile satış hedefini daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. Kararın açıklanmasıyla birlikte indirimleri araçlarına yansıtan firma ÖTV ve KDV indirimli güncel fiyat listesi resmi sitesinde yayınladı.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ SIFIR VE İKİNCİ EL HONDA MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

ÖTV ve KDV indirimlerini Honda, anında fiyat listesine yansıttı ve yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. Bununla birlikte indirimler sıfır otomobil fiyatlarının haricinde ikinci el araç fiyatlarının da aşağıya gelmesine neden oldu. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Honda modellerinin yeni fiyatları…

Yeni Honda Jazz

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ÖTV indirimli fiyatı 94.654 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 95 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Honda Civic Hatchback

ÖTV indirimli fiyatı 139.612 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 120 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Honda Civic Sedan

ÖTV indirimli fiyatı 104.020 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 160 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Honda Civic Type R

ÖTV indirimli fiyatı 375.600 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 60 bin ila 310 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Honda HR-V

ÖTV indirimli fiyatı 159.022 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 40 bin ila 140 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Honda CR-V

ÖTV indirimli fiyatı 277.500TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 40 bin ila 250 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
TEKNOLOJİ
Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

ÖTV indirimli Ford sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
TEKNOLOJİ
ÖTV indirimli Ford sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları
TEKNOLOJİ
Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

ÖTV indirimli Fiat sıfır ve sahibinden ikinci el araç fiyatları
TEKNOLOJİ
ÖTV indirimli Fiat sıfır ve sahibinden ikinci el araç fiyatları

ÖTV indirimli Dacia sıfır ve sahibinden güncel ikinci el araç fiyatları
TEKNOLOJİ
ÖTV indirimli Dacia sıfır ve sahibinden güncel ikinci el araç fiyatları

ÖTV indirimli Renault sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
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ÖTV indirimli Renault sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

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