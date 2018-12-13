Teknoloji Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
OTOMOBİL

Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları!

Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

ÖTV ve KDV indirimlerinde ilk hamle Peugeot’dan geldi. Kararın Resmi Gazate’de yayınlanmasının ardından kolları sıvayan Fransız otomotiv devi Peugeot, tüm yeni modellerine 21.000 TL’ye varan indirim yaptı. ÖTV ve KDV indirimi sonrası yeni Peugeot modellerinin fiyatlarını sizler için derledik. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Peugeot modellerinin yeni fiyatları…

Yeni Şafak
70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.
70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

ÖTV ve KDV indirimlerinde ilk hamle Peugeot’dan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

İLK ÖTV VE KDV İNDİRİMİNİ PEUGEOT UYGULADI!

Otomotiv satışlarını canlandırmak için uygulamaya alınan ÖTV ve KDV indirimi ilk uygulamaya sokan firma, Fransız otomotiv devi Peugeot oldu. Yeni model araçlarına uyguladığı bu indirimin ardından satış rakamları yukarı çekmeyi planlayan firma, araçlarında 21. 000 TL’ye varan indirimler uyguladı.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ SIFIR VE İKİNCİ EL PEUGEOT MODELLERİNİN FİYATLARI!

ÖTV ve KDV indirimlerini Peugeot, anında fiyat listesine yansıttı ve yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. Bununla birlikte indirimler sıfır otomobil fiyatlarının haricinde ikinci el araç fiyatlarının da aşağıya gelmesine neden oldu. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Peugeot modellerinin yeni fiyatları…

Yeni Peugeot 208

ÖTV indirimli fiyatı 80.673 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 35 bin ila 100 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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Yeni Peugeot 301

ÖTV indirimli fiyatı 73.322 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 90 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Peugeot 308

ÖTV indirimli fiyatı 119.475 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 150 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Peugeot 2008

ÖTV indirimli fiyatı 122.908 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 60 bin ila 130 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Peugeot 3008

ÖTV indirimli fiyatı 128.325 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 50 bin ila 250 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Peugeot 5008

ÖTV indirimli fiyatı 270.900 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 60 bin ila 250 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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Yeni Partner Tepee

ÖTV indirimli fiyatı 84.725 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 15 bin ila 100 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Diğer Hafif Ticari Araç modelleri

ÖTV indirimli fiyatı 148.000 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 20 bin ila 165 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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