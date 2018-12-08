Toyota ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları!

​​Toyota ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.

Toyota ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

TOYOTA TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Türkiye’nin en çok satan otomotiv markaları arasında yerini alan Toyota ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlikte tüm fiyat listesini yeniden güncelledi. Türkiye’de özellikle Corolla modeli ile hayranlarının beğenisini üzerine toplamayı başaran Toyota, Hybrid modelleri ile de satışta lider konumda. Bununla birlikte ÖTV ve KDV indirim kararı ile satış rakamlarını daha da yukarılara taşımayı hedefleyen otomotiv devi, tüm modellerinde yüzde 18’e varan indirim uyguladı. İşte Toyota’nın ÖTV ve KDV indirimli modellerinin güncel fiyat listesi:

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ SIFIR VE İKİNCİ EL TOYOTA MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

ÖTV ve KDV indirimlerini Toyota, anında fiyat listesine yansıttı ve yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. Bununla birlikte indirimler sıfır otomobil fiyatlarının haricinde ikinci el araç fiyatlarının da aşağıya gelmesine neden oldu. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Toyota modellerinin yeni fiyatları…

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Yeni Toyota Corolla

ÖTV indirimli fiyatı 85.200 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 20 bin ila 140 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Toyota C-HR Hybrid

ÖTV indirimli fiyatı 161.600 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 115 bin ila 160 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Toyota C-HR

ÖTV indirimli fiyatı 112.250 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 90 bin ila 150 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Toyota Yaris Hybrid

ÖTV indirimli fiyatı 100.400 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 60 bin ila 100 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Toyota Yaris

ÖTV indirimli fiyatı 64.350 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 25 bin ila 100 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Toyota Auris Hybrid

ÖTV indirimli fiyatı 124.250 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 110 bin ila 150 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Toyota Auris

ÖTV indirimli fiyatı 78.450 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 35 bin ila 120 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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Yeni Toyota Auris Touring Sport Hybrid

ÖTV indirimli fiyatı 146.950 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 80 bin ila 90 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Toyota RAV4 Hybrid

ÖTV indirimli fiyatı 244.450 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 200 bin ila 250 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Toyota Prius Hybrid

ÖTV indirimli fiyatı 332.500 TL

Yeni Toyota Hilux

ÖTV indirimli fiyatı 114.179 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 30 bin ila 190 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Toyota Land Cruiser Prado

ÖTV indirimli fiyatı 1.045.000 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 100 bin ila 500 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

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