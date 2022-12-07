Teknoloji İsteGelsinden dünyada bir ilk Alışverişi yaparken indirimli ürüne anında erişim
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İsteGelsin’den dünyada bir ilk: Alışverişi yaparken indirimli ürüne anında erişim

İsteGelsin, uygulaması üzerinden müşterilerine yeni bir indirim modeli sunarak dünyada bir ilke imza atıyor. Müşteriler almak istedikleri bir ürünün normal fiyatı ile sepet indirim tutarını, ürünü daha sepete eklemeden görebiliyor ve yapacağı alışveriş tutarına göre sağlayacağı tasarrufu da anında alışverişlerine yansıtabiliyor.

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Abdulkadir Önder Yeni Şafak
İsteGelsin’den dünyada bir ilk: Alışverişi yaparken indirimli ürüne anında erişim
İsteGelsin Ceo'su Dehşan Ertürk

İsteGelsin, geliştirilen uygulaması ile birlikte yeni indirim modelini ve yeni logosunu tanıttı. Dünyada ilk kez İsteGelsin’in hayata geçirdiği yeni indirim modelinde satışa sunulan her üründe o ürüne özel turuncu ve yeşil olmak üzere iki farklı sepet indirimi görüntüleniyor. Turuncu renk kodu 250 TL ve üzeri, yeşil renk kodu ise 500 TL ve üzeri alışverişleri temsil ediyor. Böylelikle müşteriler, sepetlerine eklemek istedikleri ürünleri ne kadar indirimle alabildiklerini görebiliyorlar. Seçtikleri ürünlerin turuncu ve yeşil sepet alt limitiyle ulaştığı tutarlar, ürünleri sepete eklemelerine gerek kalmadan ürünün altında görünüyor ve müşteriler daha iyi bir kıyaslama yaparak daha fazla tasarruf sağlıyor.

Sürekli indirim, eksiksiz teslimat ve taze ürün

İsteGelsin olarak üçüncü yıllarını geride bıraktıklarını belirten İsteGelsin CEO’su Dehşan Ertürk, “Bu üç yılda üç şeyi yapmayı çok iyi öğrendik ve bunlar artık bizim birer mottomuz haline geldi. Birincisi; müşterilerimize her gün her üründe indirim sunmak. İkincisi; siparişi tam zamanında ve eksiksiz teslim etmek. Üçüncüsü ise ürünlerin sağlıklı bir şekilde teslim edilmesi için soğutuculu arabalarımızla soğuk zinciri kırmadan, taptaze bir şekilde teslim etmek. Bu üç yılın bize kazandırdığı bu üç uzmanlığa odaklanarak, müşteri memnuniyetimizi daha üst seviyelere taşımayı ve yeni nesil market deneyimini kusursuzlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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