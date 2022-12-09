Japon milyarder açıkladı: Ay seyahatinin sekiz yolcusu belli oldu Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi açıkladı. Bir milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar arasında K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun ile ABD'li diskjokey Steve Aoki de yer alıyor.

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