Teknoloji Japon milyarder açıkladı Ay seyahatinin sekiz yolcusu belli oldu
BİLİM

Japon milyarder açıkladı: Ay seyahatinin sekiz yolcusu belli oldu

Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi açıkladı. Bir milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar arasında K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun ile ABD'li diskjokey Steve Aoki de yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japon milyarder açıkladı: Ay seyahatinin sekiz yolcusu belli oldu
Japon milyarder Maezawa Yusaku

Japon milyarder Maezawa Yusaku, Twitter paylaşımında, 2023'te Ay'a düzenlenecek turistik "dearMoon" turunda kendisine eşlik edecek yolcuları açıkladı.

Duyuruya göre, yaklaşık 1 milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar arasında K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun ile ABD'li diskjokey Steve Aoki yer alıyor.

Kabin ekibinde İrlandalı fotoğrafçı Rhainnon Adam, Hint aktör Dev Joshi, ABD'li video içerik üreticisi Tim Dod bulunuyor.

İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya, ABD'li film yapımcısı Brendan Hall, Çekyalı sanat direktörü Yemi Akinyemi Dele de ekipte yer alıyor.

Duyuruya göre, turistik seyahatin yedek ekip üyeleri ise Japon dansçı Miyu ve ABD'li kar kayakçısı Kaitlyn Farrington olacak.

  • Milyarder, Amerikan uzay mekiği üreticisi SpaceX roketiyle 2023'te gerçekleşecek Ay seyahatinin masraflarını üstlenecek.

47 yaşındaki Japon Maezawa, geçen yılki seyahatiyle "Ay'a giden ilk Japon sivil" unvanını elde etmişti.

Japon milyarder Ay seyahati için kendisine eşlik edecek 8 kişi arıyor
DÜNYA
Japon milyarder Ay seyahati için kendisine eşlik edecek 8 kişi arıyor

NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu Ay yolculuğuna başladı
TEKNOLOJİ
NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu Ay yolculuğuna başladı
Paris karanlığa gömüldü

Paris karanlığa gömüldü

Trafo arızasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.
Yarı final için sahaya çıkıyorlar

Yarı final için
sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.
Karanlık hiçbirnokta kalmasın

​Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın.

Bakan Nebati 'son bir yılda ulaşılan en yüksek sayı' diyerek açıkladı.

​40 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.

​​Japon milyarderin çağrısına bir milyon kişi başvurdu.

​ABD'de öfke patlamasına yol açan takas.

Altı milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi.

Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

​HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Peru'da siyasi kriz: Devlet Başkanı tutuklandı.

​24 ve 41'inci maddelerde düzenleme.

​İhracatımız her ay rekor kırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.