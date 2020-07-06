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Japon teknoloji devi Fujitsi artık tamamen evden çalışacak

Ünlü Japon teknoloji şirketi Fujitsi koronavirüs ile mücadele kapsamında evden çalışma modeline geçmişti. Şirket artık tamamen evden çalışmaya geçmeyi planlıyor. Şimdiden binaların kapasitesini yarı yarıya indirme planları yapıldı.

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Fujitsi'nin 80 bin çalışanı evden çalışmaya başladı. Teknoloji şirketi bu projenin adını 'İş Hayatı Değişimi' olarak duyurdu.

  • Programla beraber şirket çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunulacak ve mümkün olan her koşulda evden çalışmaları teşvik edilecek.

Fujitsu, BBC'ye gönderdiği yazılı açıklamasında 'yeni çalışma yöntemiyle çalışanlarına daha güçlü, üretici, yaratıcı bir deneyim, müşterileri ve topluma da yeni değerler vaadinde' bulunduklarını söyledi.

Şirket ayrıca, çalışanların evden, büyük kurumsal merkezden veya uydu ofisi aracılığıyla işlerine devam edebileceklerini belirtti.

Teknoloji devleri eve geçiyor

Twitter da Mayıs ayında çalışanlarının tercih etmeleri durumunda 'sonsuza dek' evlerinden çalışabileceklerini duyurmuştu.

Twitter evden çalışmayı tercih edenlere 'sonsuza dek' izin verdi
KORONAVİRÜS
Twitter evden çalışmayı tercih edenlere 'sonsuza dek' izin verdi
  • Stony Brook Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Dijital Yenilik biriminde görevli Profesör Sree Sreenivasan, Twitter'ın bu kararının çalışma hayatı için 'dönüm noktası olduğu' yorumunu yapmıştı.

Bu ay başında Google ve Facebook da çalışanlarının yıl sonuna kadar evlerinden işlerine devam edebileceklerini açıklamıştı.

Google önce bu uygulamanın 1 Haziran'a kadar geçerli olduğunu duyurmuş, daha sonra yedi ay uzatmıştı.

10 şirketten binlerce personeline evden çalışma izni
FOTOĞRAF 24
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2019 yılı aralık ayının son haftasında Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın 115 ülkesine yayılan koronavirüste enfekte olan kişi sayısı 120 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aşmış durumda.
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Ekonomik olarak da korkutucu etki oluşturacağı tahmin edilen virüse karşı dünya devleri ise harekete geçti.
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Kimi şirketler kritik bölgelerdeki üretim merkezlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatırken özellikle teknoloji şirketleri ise çalışanları arasında yayılma riskine karşı bir bir 'homeofis' çalışma sistemine geçiyor.
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Aralarında Twitter, Google ve Apple gibi devlerin yer aldığı çok sayıda şirket on binlerce çalışanına ‘işe gelmeyin, evden çalışın’ diye mesaj atıyor.
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Koronavirüsün giderek yayılmasının ardından teknoloji devi Apple çalışanlarına evden çalışmalarını önerdi.
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Apple CEO'su Tim Cook imzalı bildiride şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerinde çalışanların iş yerlerine gitme zorunluluğu olmadığının altı çizildi.
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Sosyal medya devi Twitter da 5 bin çalışanının tamamına evden çalışın çağrısında bulundu.
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Şirket, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’deki çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu tutarken, diğer ülkelerdeki ofislerde ise isteyen ya da ihtiyaç duyan çalışanlarına ise home ofis çalışma alternatifini açık tutuyor.
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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon da koronavirüs kaynaklı işlerini farklı bir noktadan yürütebilecek çalışanlarına evden çalışmaları yönünde talimat verdi.
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Yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında şirketin Seattle’daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı dört hafta boyunca evden mesai yapmaya başladı.
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Virüsün yayılmasını azaltmak amacıyla Washington eyaletindeki tüm çalışanlarına 'evden çalışın' notu gönderen internet devi Google virüsün yayılmasının ardından bu notunu Kuzey Amerika'daki bütün çalışanlarına göndererek 10 Nisan'a kadar home ofis sistemine geçildiğini duyurdu.
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Şirket sözcüsü Avrupa'da da evden çalışmanın desteklendiğini açıkladı.
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ABD’li teknoloji devi Microsoft’un iki çalışanına yeni tip corona virüsü COVID-19 teşhisi konmasının ardından şirket, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bazı ofislerindekiçalışanlarınn evden çalışmasını istedi.
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Teşhis koyulan çalışanlardan birinin, Microsoft'un ana kampüsünde çalıştığını ve bazı çalışanla yakın temasta bulunduğu da kaydedildi.
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Virüsün her geçen gün farklı bir bölgeye sıçrayarak yayılmasının ardından harekete geçen Facebook ise bu süreçte ABD Seattle'da bulunan ofislerinden birini kapattı.
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Şirketin Seattle merkezli 5 bin çalışanı 31 Mart’a kadar evden çalışacak.
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Popüler oyun Destiny 2’yi yapan Bungie; Washington’daki ofisi çalışanlarından evden çalışmalarını isterken ​Nintendo ise Washington ve California’daki Nintendo of America personelinin evden çalışmasına izin veriyor.
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Söz konusu şirketler çalışanlarının uzaktan oyun geliştirmeye devam etmesini sağlamak için altyapı da sunmuş durumda.
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Ev sahipleri ve ev kiralamak isteyenleri bir araya getiren web uygulaması AirBnb de beli bölgedeki çalışanları için evden çalışma uygulamasını devreye aldı.
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Şirketten yapılan açıklamada Bay Area çalışanlarına önümüzdeki iki hafta boyunca evden çalışmaları belirtildi.
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Dünyanın dört bir yanındaki bankalar da koronavirüsün yayılması sonucu seyahat engelleri ve çalışanların karantinaya alınması gibi durumlarda faaliyetlerini sürdürebilmenin yollarını arıyor.
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Söz konusu bankalardan ABD'li J.P. Morgan ise bunu pratiğe dökmüş durumda. Koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı acil durum planını test eden banka ABD’deki yüzlerce çalışanından, yerel ofislerin kapatılması durumuna karşı evden çalışmalarını istedi.
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NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi pazar günü, bir sonraki duyuruya kadar çalışanlarının evden çalışacağını açıkladı.
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Duyuru, çalışanlardan birinin Kovid-19 taşıdığının onaylanmasının ardından geldi. Söz konusu çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, evden çalışacak ekipmanı olmayan ya da laboratuvar ve teknik ekipman gerektiren diğer noktalarda çalışan personelin ne yapacağına dair bilgilendirileceği belirtildi.
10 şirketten binlerce personeline evden çalışma izni
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında can kaybı ve enfekte olan kişi sayısının artması üzerine şirketler de harekete geçti. Binlerce personele evden çalışmaları yönünde mesaj atılıyor...


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