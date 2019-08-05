Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı Japonya'da geliştirilen uçan otomobilin prototipi ile deneme uçuşu yapıldı. Uçuş ve konum belirleme için NEC'in geliştirdiği yazılımı kullanan prototipte 4 pervane bulunuyor.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2019, 23:13 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019, 23:17 AA