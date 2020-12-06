Japonya’nın Hayabusa-2 uzay aracının kapsülü Dünya’ya ulaştı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Hayabusa-2 adlı uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan kapsülünün Avustralya’ya başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.

Dünya’ya 220 bin kilometre uzaklıktaki Hayabusa-2’den başarılı bir şekilde ayrılan kapsülün, yaklaşık on kilometre yükseklikte paraşütünü açarak Avustralya’nın Woomera bölgesindeki çöle ulaştığı bildirildi.

Avustralya’da yıldız kaymasına benzer bir şekilde gözlenen kapsülün, bölgedeki çölde keşif uçuşu yapan bir helikopter tarafından da görüldüğü kaydedildi. Yalnızca 40 santimetre çapındaki kapsülde güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması beklenen Ryugu asteroidinden toplanan örneklerin bulunduğu ifade edilirken, Hayabusa-2’nin 1998KY26 isimli başka bir asteroide doğru yola çıktığı belirtildi.

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Geçen yıl ayrılmıştı



Tanegashima Uzay Merkezi’nden 2014’te fırlatılan Hayabusa-2 uzay aracı Ryugu asteroidine Haziran 2018’de ulaşmış, geçen yıl Kasım ayında ise Ryugu asteroidinden ayrılmıştı.