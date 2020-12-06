Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Japonyanın Hayabusa-2 uzay aracının kapsülü Dünyaya ulaştı
BİLİM

Japonya’nın Hayabusa-2 uzay aracının kapsülü Dünya’ya ulaştı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, Hayabusa-2 uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan kapsülünün Avustralya’ya başarılı bir şekilde indiğini duyurdu. Avustralya’da yıldız kaymasına benzer bir şekilde gözlenen kapsülün, bölgedeki çölde keşif uçuşu yapan bir helikopter tarafından da görüldü.

Haber Merkezi İHA
Hayabusa-2, Tanegashima Uzay Merkezi’nden 2014’te fırlatıldı.
Hayabusa-2, Tanegashima Uzay Merkezi’nden 2014’te fırlatıldı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Hayabusa-2 adlı uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan kapsülünün Avustralya’ya başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.

Dünya’ya 220 bin kilometre uzaklıktaki Hayabusa-2’den başarılı bir şekilde ayrılan kapsülün, yaklaşık on kilometre yükseklikte paraşütünü açarak Avustralya’nın Woomera bölgesindeki çöle ulaştığı bildirildi.

Avustralya’da yıldız kaymasına benzer bir şekilde gözlenen kapsülün, bölgedeki çölde keşif uçuşu yapan bir helikopter tarafından da görüldüğü kaydedildi. Yalnızca 40 santimetre çapındaki kapsülde güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması beklenen Ryugu asteroidinden toplanan örneklerin bulunduğu ifade edilirken, Hayabusa-2’nin 1998KY26 isimli başka bir asteroide doğru yola çıktığı belirtildi.

Japonya yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı
TEKNOLOJİ
Japonya yüksek hız kapasiteli iletişim uyduları fırlattı

Geçen yıl ayrılmıştı


Tanegashima Uzay Merkezi’nden 2014’te fırlatılan Hayabusa-2 uzay aracı Ryugu asteroidine Haziran 2018’de ulaşmış, geçen yıl Kasım ayında ise Ryugu asteroidinden ayrılmıştı.

Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı 'Chang'e 5' uzay aracı Ay'a indi
TEKNOLOJİ
Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı 'Chang'e 5' uzay aracı Ay'a indi
Abone Ol Google News
Her biri en az bir kilo ağırlığında

Her biri en az bir kilo ağırlığında

​Avcılar sahiline cuma günü inenler gördükleri karşısında şaşırdı.
Ağrıda yürek yakan olay

Ağrı'da yürek yakan olay

​Yangında ölen baba ve iki evladı yan yana toprağa verildi.
Colin Kazım Richards İngilterede gündem oldu: Irkçı tepkilere tek başına karşılık verdi

Yerli aşıda<br>kritik tarih

Yerli aşıda
kritik tarih

Birkaç gün sonra Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
Paris yine karıştı

Paris yine karıştı

Polisle göstericiler birbirine girdi.
Komşu kavgası<br>kanlı bitti

Komşu kavgası
kanlı bitti

​Evine gelen komşusunu karnından silahla vurarak öldürdü.

İki günü kaldı

İki günü kaldı

​Ermenistan'da, Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor.

PKK'ya karşı<br>kış seferi

PKK'ya karşı
kış seferi

​Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı.
Türkiye ile<br>nefes aldılar

Türkiye ile
nefes aldılar

​Suriyelilerin gözünden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı.
Hepsini deşifre etti

Hepsini deşifre etti

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi, sorguda onlarca FETÖ'cünün adını verdi.
Taciz CHP'deyse sorun değil

Taciz CHP'deyse sorun değil

​Kılıçdaroğlu partisinde patlayan taciz vakalarına sessiz kalmayı sürdürüyor.
Bu sene de <br>kolay geçmeyecek

Bu sene de
kolay geçmeyecek

Dünya kaynaklarıyla ilgili büyük bir kıtlık bekleniyor.
Koronavirüse yenildi

Koronavirüse yenildi

Yirmi beş yıl sonra doktorluğa döndü.
Sürprize izin yok

Sürprize izin yok

​Galatasaray, evinde Hatayspor'u rahat geçti.
Gardaşlarımızla <br>doğrudan kara bağlantısı

Gardaşlarımızla
doğrudan kara bağlantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.